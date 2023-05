TV-Sensation! NFL zeigt erstmals ein Playoff-Spiel exklusiv per Livestream

Die NFL hat am Montag verkündet, dass sie zusammen mit dem Streamingservice Peacock erstmals ein Playoff-Spiel exklusiv im Livestream zeigen wird. Die Partnerschaft ist Teil des neuen TV-Vertrags mit NBC Universal, das über das TV-Network NBC unter anderem die Sunday Night Games in den USA überträgt.

In der NFL greifen ab der Saison 2023 die neuen noch lukrativeren TV-Verträge in den USA. Das hat zur Folge, dass es zu diversen Veränderungen kommen wird. Die wohl gravierendste ist, dass mit Peacock erstmals ein Streamingservice ein Playoff-Spiel exklusiv bekommt.

Konkret handelt es sich dabei um das Primetimespiel am Wildcard-Samstag (13. Januar 2024, 20 Uhr Ostküstenzeit/2 Uhr nachts in Deutschland), das landesweit nur über den Streamer zu sehen sein wird. Die lokalen Märkte der beteiligten Teams bekommen die Begegnung allerdings wie gewohnt auch über ihren regionalen NBC-Kanal zu sehen.

"Unsere digitale Verteilung von NFL-Inhalten zu erweitern, während wir weiterhin eine große Reichweite für unsere Spiele haben, ist weiterhin eine große Priorität für die Liga und die Aufregung eines NFL-Playoff-Spiels exklusiv zu Peacock zu bringen, ist der nächste Schritt in dieser Strategie", sagte NFL-Vizepräsident Hans Schroeder in einem Statement.

Peacock strahlt bereits seit längerer Zeit alle auf NBC laufenden NFL-Spiele parallel zum TV aus, darunter eben alle Sunday Night Games, den Season Opener und etwaige Spiele am Samstag sowie die Playoffs. Zusätzlich ist seit der Spielplanverkündung bekannt, dass Peacock am 23. Dezember erstmals ein NFL-Spiel der Regular Season exklusiv zeigen wird - die Los Angeles Chargers empfangen an dem Tag die Buffalo Bills (Nacht auf Heiligabend, 2 Uhr MEZ).

© getty Peacock ist Teil von NBCUniversal.

NFL: Eklusive Streams kein Novum

Exklusive Spiele bei einem Streamingservice sind allerdings für die NFL nicht grundlegend neu, schließlich zeigt Prime Video bereits seit der vergangenen Saison die Thursday Night Games live und exklusiv im US-Fernsehen.

Weitere Änderungen im US-Fernsehen zur neuen NFL-Saison umfassen eine größere Flexibilität, was die Aufteilung der Sonntagsspiele unter den übertragenden Sender angeht. Bislang liefen die Spiele der AFC hauptsächlich bei CBS, die der NFC bei FOX. Zudem zeigt nicht mehr der Pay-TV-Sender DirecTV alle Sonntagsspiele im sogenannten Sunday Ticket, sondern YouTube TV, also ebenfalls ein reiner Streamingservice.

Auf dem deutschen Markt gibt es ebenfalls ein paar Änderungen im TV, darunter ein neuer übertragender Sender. Ab 2023 ist RTL das Zuhause der NFL im Free-TV, während DAZN weiterhin Spiele im Stream zeigt. Darüber hinaus können Fans den beliebten Streamingservice NFL Game Pass künftig über die DAZN-Plattform buchen.