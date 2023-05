NFL-Spielplan der Saison 2023 vorgestellt: Das sind die besten Duelle

Die NFL hat ihren kompletten Spielplan für Saison 2023 veröffentlicht. Die 18 Wochen der Regular Season warten im Herbst und Winter dabei mit so einigen Krachern auf. SPOX zeigt, welche Partien Ihr auf keinen Fall verpassen solltet.

Welche Spiele in Deutschland stattfinden, war bereits vorher durchgesickert. In der Nacht auf Freitag wurde dann endlich alle Spiele enthüllt - und dabei ließen sich die Social-Media-Abteilungen der NFL-Franchises nicht lumpen und präsentierten ihre Gegner mit zum teil aberwitzigen Videos. 18 Wochen Regular Season stehen von Anfang September bis Anfang Januar an. SPOX zeigt eine Auswahl der Partien, die uns schon jetzt das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen.

© getty Week 1: New England Patriots vs. Philadelphia Eagles Auf der einen Seite die Eagles, die sich im Draft noch einmal verstärkt haben und gefühlt in der NFC mit Abstand oben stehen - aber haben sie den Kater nach der Super-Bowl-Pleite gegen die Chiefs gut verdauen können? Auf der anderen Seite die Patriots, die sich in der Offensive ganz neu aufgestellt haben: Kommt Quarterback Mac Jones mit dem neuen Offensive Coordinator Bill O'Brien wieder in Schwung?

© getty Week 1: New York Jets vs. Buffalo Bills (Monday Night Game) Aaron Rodgers gibt nach fast zwei Jahrzehnten in Green Bay sein Debüt für die Jets - und das wird direkt zur Standortbestimmung, schließlich haben Josh Allen und die Bills in den letzten drei Jahren jeweils die AFC East gewonnen. Welches Team macht in der so extrem stark besetzten AFC von Beginn an einen starken Eindruck? Ein absoluter Leckerbissen zum Abschluss von Week 1.

© getty Week 2: Cincinnati Bengals vs. Baltimore Ravens Für 6.000 Yards wolle er diese Saison werfen, kündigte Lamar Jackson nach seiner Vertragsverlängerung bei den Ravens an. Houston ist da in Week 1 vielleicht noch kein Litmustest - aber die Bengals, die in der AFC ganz oben mitspielen wollen, dürften es auf jeden Fall sein. Und: Wie sieht die O-Line der Bengals gegen die starke Ravens-Defense aus? Bleibt Joe Burrow in der Pocket aufrecht?

© getty Week 4: New York Jets vs. Kansas City Chiefs (Sunday Night Game) In Week 4 wissen die meisten Teams so langsam, wo sie stehen. Wird das also ein AFC-Spitzenspiel - oder sind die Jets mit Rodgers doch nur ein Papiertiger? Übrigens ist die Partie schon deshalb Pflicht, weil Rodgers und Patrick Mahomes noch nie gegeneinander gespielt haben. Sechs MVP-Awards auf dem Feld, mehr geht nicht!

© getty Week 8: Carolina Panthers vs. Houston Texans Wenn alles glatt geht, treffen hier die beiden Top-Picks aus dem Draft aufeinander: Bryce Young wurde von den Panthers an 1 gezogen, direkt dahinter ging CJ Stroud nach Houston. Das Nervenflattern der ersten Wochen ist abgelegt, der Rhythmus des neuen NFL-Daseins so langsam gefunden. Wer ist besser in die Saison gestartet? Ist einer der beiden gar schon auf dem Weg zum Flop?

© getty Week 9: Cincinnati Bengals vs. Buffalo Bills (Sunday Night Game) Die Bills brennen auf Revanche, nachdem es in den Playoffs eine herbe 10:27-Pleite gegen Cincy gesetzt hatte. Und natürlich denkt man auch an das Duell aus der Regular Season 2022 zurück, als Damar Hamlin kollabiert war. Ist er hier vielleicht sogar wieder mit von der Partie?

© getty Week 11: Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles (Monday Night Game) Wir müssen bis Woche 11 warten, ehe es endlich zum großen Super-Bowl-Rematach der Vorsaison zwischen den Chiefs und Eagles in Arrowhead kommt. Setzen sich Mahomes und Co. erneut durch oder gelingt Philly mit dem neuen Topverdiener Jalen Hurts die Revanche?

© getty Week 12: Seattle Seahawks vs. San Francisco 49ers (Thanksgiving Game) Thanksgiving steht in diesem Jahr ganz im Zeichen von Division-Duellen. Die Packers treffen - ohne Rodgers - auf die Lions und die Cowboys empfangen die Commanders. Der Kracher dieses beliebten amerikanischen Feiertags jedoch steht erst in der (europäischen) Nacht an. Dann nämlich empfangen die Seahawks ihre großen Rivalen in der NFC West, die 49ers. Letztere hatten zuletzt meist die Nase vorn, können Geno Smith und Co. den Spieß umdrehen?

© getty Week 12: New York Jets vs. Miami Dolphins (Black Friday Game) Premiere in der NFL! Erstmals bekommen wir nicht nur drei Thanksgiving Games serviert, sondern auch noch eine Partie am Black Friday, also dem Tag nach dem Turkey Day. Und darüber dürfen wir uns hierzulande besonders freuen, denn Kick-Off ist um 21 Uhr MEZ! Zudem wird ein Leckerbissen präsentiert, denn Aaron Rodgers tritt mit seinen Jets gegen die explosive Offense der Dolphins an - wir dürfen uns auf einen Shootout gefasst machen!