NFL: Draft in Green Bay, Super Bowl in der Bay Area - Owner beschließen zudem Regeländerungen

Die Besitzer der 32 Teams der NFL haben auf ihrem Frühlingsmeeting in Minneapolis/Minnesota mehrere Beschlüsse für die Zukunft getroffen. Darunter waren ein paar kontroverse Regeländerungen sowie die Austragungsorte eines künftigen Drafts sowie Super Bowls.

Die 60. Ausgabe des Super Bowls (LX) wird im Jahr 2026 in der San Francisco Bay Area im Levi's Stadium in Santa Clara/Kalifornien ausgetragen. Es wird der zweite Super Bowl im Stadion der San Francisco 49ers, wo bereits Super Bowl 50 zwischen den Denver Broncos und Carolina Panthers im Jahr 2016 stattfand.

Die Austragungsorte der Super Bowls der Jahre 2024 (LVIII in Las Vegas) und 2025 (LIX in New Orleans) standen bereits seit längerer Zeit fest.

Darüber hinaus steht nun fest, dass der NFL Draft 2025 erstmals in Green Bay/Wisconsin stattfinden wird. Damit setzt die NFL ihr Vorhaben fort, den Draft an wechselnden Orten auszutragen, um ihn möglichst vielen lokalen Märkten vor die Haustür zu liefern. Im kommenden Jahr findet der Draft derweil in Detroit/Michigan statt, nachdem zuletzt Kansas City und davor Vegas an der Reihe waren.

NFL: Auch Thursday Night Games können getauscht werden

Abgesehen davon beschlossen die Teameigner auch noch eine Regeländerung, was die Vergabe von Primetime-Spielen betrifft. Fortan können nicht nur Sunday und Monday Night Games getauscht werden, sondern auch Thursday Night Games, was speziell bei den Spielern als unbeliebte Idee galt. Betreffende Spiele können nur mit Spielen am Sonntagnachmittag getauscht werden.

Die Abstimmung verlief jedoch denkbar knapp und der Vorschlag schaffte nur das Mindestergebnis, um angenommen zu werden (24:8 Stimmen dafür).

Diese Regelung ist jedoch an gewisse Bedingungen gebunden. Diese "Flex"-Regel greift nur in den Wochen 13 bis 17 und muss mindestens 28 Tage vorher zur Anwendung kommen, um Fans mit Tickets die Chance zu geben, ihre etwaigen Reisepläne zu ändern. Ferner darf ein Team nur einmal pro Saison von dieser Maßnahme betroffen sein und es bleibt dabei, dass kein Team mehr als zweimal im Jahr an einem Donnerstagabend spielen darf. Diese Regelung gilt erstmal für zwei Jahre.

© getty Der NFL Draft 2025 findet erstmals in Green Bay statt.

NFL: Thursday Night Games der Wochen 13 bis 17

Diese Thursday Night Games könnten 2023 getauscht werden:

Woche Datum Begegnung 13 1. Dezember Dallas Cowboys vs. Seattle Seahawks 14 8. Dezember Pittsburgh Steelers vs. New England Patriots 15 15. Dezember Las Vegas Raiders vs. Los Angeles Chargers 16 22. Dezember Los Angeles Rams vs. New Orleans Saints 17 29. Dezember Cleveland Browns vs. New York Jets

NFL: Teams dürfen wieder 3. Quarterback einsetzen

Abschließend wurde beschlossen, dass es eine neue Notfall-Quarterback-Lösung geben wird. Nachdem sich die 49ers darüber beschwert hatten, im NFC Championship Game im Januar nach zwei verletzten Quarterbacks keinen weiteren mehr im Kader zu haben, wurde hier nun ein Kompromiss gefunden: Teams dürfen fortan einen dritten Quarterback einsetzen, der nicht zum Spieltagskader (46 Spieler) zählt, aber zum 53-Spieler-Kader eines Teams gehört.

Die Bedingung: Beide aktiven Quarterbacks können nicht mehr am Spiel teilnehmen, sei es durch Verletzung oder aufgrund eines Platzverweises. Sollte ein betreffender QB nach längerer Behandlungspause doch wieder spielen können, müsste der Notfall-QB wieder aus dem Spiel genommen werden.

Die NFL hatte von 1991 bis 2010 bereits eine ähnliche Regelung, allerdings mit dem Unterschied, dass der dritte QB sehr wohl zum Spieltagskader gehören musste.