Kein Trade-Partner! Arizona Cardinals entlassen Star-Receiver DeAndre Hopkins

Die Arizona Cardinals haben am Freitag Wide Receiver DeAndre Hopkins entlassen. Das NFL-Team war auf der Suche nach einem Partner für einen Trade, doch hat keinen Abnehmer für seinen Star-Receiver gefunden.

Bereits während des NFL Drafts war ein Trade von DeAndre Hopkins überall im Gespräch, doch am Ende passierte nichts. Hopkins blieb bei den Cardinals, obwohl er öffentlich über andere Teams sprach. "Hopkins sagte niemals öffentlich, dass er gehen will. Doch er sagte auch nie, dass er bleiben will", erklärten die Cardinals in der Pressemeldung zur Entlassung.

Anfang der Woche wurde er auf die Frage, wonach er bei einem NFL-Team sucht in den Vereinsmedien noch folgendermaßen zitiert: "Was ich will, ist ein stabiles Management im oberen Stockwerk, das habe ich in den letzten Jahren meiner Karriere nicht gehabt - ich kam aus Houston nach Arizona. Ich möchte einen Quarterback, der das Spiel liebt. Einen, der alle mit ins Boot holt, nicht nur sich selbst, sondern alle um ihn herum ... und eine großartige Verteidigung."

Offenbar Wünsche, die man ihm in Arizona nicht erfüllen konnte. General Manager Monti Ossenfort hat also einen Trade-Partner gesucht, wie es in der Pressemeldung heißt. Doch offenbar wollte niemand den teuren Vertrag von Hopkins übernehmen. Im Jahr 2023 hätte er sein neues Team 19,45 Millionen US-Dollar gekostet. Im Jahr 2024 wären es dann nochmal 14,915 Millionen US-Dollar gewesen.

Also entschieden sich die Arizona Cardinals, DeAndre Hopkins bei einer "Roster-Neustrukturierung" zu entlassen, so die Meldung. Die Franchise wird damit einen Dead Cap von etwas über 21 Millionen US-Dollar in Kauf nehmen.

DeAndre Hopkins wechselte zur Saison 2020 von den Houston Texans nach Arizona, damals gaben die Cardinals Runningback David Johnson ab, außerdem gab es einen Tausch von zwei Viertrundenpicks. In seiner ersten Saison fing er 115 Pässe für starke 1407 Yards. Doch aufgrund von Verletzungen kam er in den zwei Folgejahren nicht einmal mehr über 800 Yards. 2021 waren es immerhin starke acht Touchdowns (2020 nur sechs) in zehn Partien. 2022 spielte er neun Mal, fing 64 Pässe für 717 Yards und nur drei Touchdowns.