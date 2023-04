NFL: John Elway arbeitet nicht mehr für die Denver Broncos

Teamlegende John Elway ist nicht mehr Teil der Denver Broncos. Sein Vertrag als Consultant ist ausgelaufen und wurde nicht verlängert, wie der Hall-of-Fame-Quarterback am Mittwoch bestätigte.

Elway erklärte am Mittwoch gegenüber 9News in Denver, dass das Team bei den neuen Besitzern "in guten Händen" sei. Sein Vertrag als Consultant war zum Start des neuen Liga-Jahres am 15. März ausgelaufen.

Der 62-Jährige gab an, dass diese Entscheidung mit Co-Owner Greg Penner getroffen wurde, der Elway als "ultimativen Bronco" bezeichnete. Elway fungierte von 2011 bis 2021 als General Manager und Vice President of Football Operations bei den Broncos. Anschließend übernahm George Paton als GM und Elway wurde nach und nach zum Berater degradiert.

"Ich habe mein Verhältnis mit den Broncos für eine sehr lange Zeit genossen. Ich habe Greg gesagt, dass ich ihm gerne weiter eine Hilfe sein möchte. Ich wollte aber einfach mehr Flexibilität. Sie sind in großartigen Händen."

Unter Elways Regie erreichten die Broncos Super Bowl XLVIII und gewannen Super Bowl 50 nach der Saison 2015 mit QB Peyton Manning. Anschließend jedoch verpassten sie in jedem Jahr die Playoffs. Als Spieler führte Elway sein Team fünfmal in den Super Bowl und verabschiedete sich mit zwei Meisterschaften in den Jahren 1997 und 1998.