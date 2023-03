NFL-Profi Foster Moreau hat Krebs: "Werde diesem Ding in den Hintern treten"

Bei NFL-Profi Foster Moreau ist im Rahmen eines Medizinchecks Krebs diagnostiziert worden. Der vertragslose Tight End leidet unter dem Hodgkin-Lymphom, die Erkrankung wurde vom Medizinteam der New Orleans Saints diagnostiziert. Der Footballer hatte sich bei der Franchise als potenzieller Neuzugang vorgestellt.

"Durch einen wundersamen Prozess hat diese Free Agency mein Leben verändert. Ich muss jetzt gegen einen neuen Gegner kämpfen: Krebs", schrieb der 25-Jährige bei Twitter und kündigte an: "Ich werde diesem Ding in den Hintern treten und wieder das tun, was ich liebe!"

Moreau, in New Orleans geboren, hatte von 2019 bis zum Ende der abgelaufenen Saison für die Oakland bzw. Las Vegas Raiders gespielt. Beim Klub war er bis zuletzt Teamkollege des Stuttgarters Jakob Johnson.