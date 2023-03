NFL-Draft: Chiago Bears geben Top-Pick wohl an die Carolina Panthers ab

Die Chicago Bears verzichten auf ihr Recht, im diesjährigen Draft der NFL als erster Klub zugreifen zu dürfen. Laut übereinstimmenden Medienberichten gibt die Franchise den Top-Pick bei der Verteilung der Talente in Kansas City (27. bis 29. April) an die Carolina Panthers ab.

Die Bears erhalten demnach im Gegenzug von den Panthers Wide Receiver D.J. Moore, im kommenden Draft Pick Nummer neun und einen Zweitrunden-Pick, einen Erstrunden-Pick in 2024 und einen Zweitrunden-Pick 2025.

Carolina wird aller Voraussicht nach an Position eins einen Quarterback auswählen. Ob sie dabei schon einen ganz bestimmten QB im Auge haben, ist allerdings noch unklar. Laut ESPN waren die Panthers in der vergangenen Saison zunächst von Kentuckys Will Lewis angetan, bei der Combine hätten dann zuletzt auch noch Bryce Young (Alabama) und C.J. Stroud (Ohio State) überzeugt.

Die Bears bauen derweil weiter auf Justin Fields, der im Herbst in seine dritte NFL-Saison geht. Zwar könnte Chicago mit dem neunten Pick theoretisch immer noch einen Quarterback auswählen, offenbar lautet die Strategie aber erst einmal, den Supporting Cast um Fields zu verstärken.

Moore, der in der vergangenen Saison auf sieben Touchdowns kam, ist dabei ein erster Schritt. Der beste Passfänger der Bears war 2022 Darnell Moore mit gerade mal 493 Receiving Yards.