NFL: New York Jets holen Chuck Clark von Baltimore Ravens per Trade

Die New York Jets haben sich offenbar mit den Baltimore Ravens auf einen Trade für Safety Chuck Clark geeinigt. Zudem wurde ein Wide Receiver entlassen.

Wie ESPN berichtet, schicken die Jets für Clark einen Siebtrundenpick im Draft 2024 nach Baltimore. Der Trade wird allerdings erst am kommenden Mittwoch offiziell werden, wenn das neue Liga-Jahr gestartet ist.

Clark war ein Sechstrundenpick der Ravens 2017 und wäre 2023 in sein letztes Vertragsjahr gegangen. Er war in den vergangenen vier Jahren Starter für Baltimore, doch besteht ein Überangebot an Safetys im Kader der Ravens, seit man im vergangenen Draft mit Kyle Hamilton bereits seinen designierten Nachfolger in Runde 1 gezogen hatte.

Für die Jets ist Clark ein Upgrade auf der wohl schwächsten Position ihrer Defense, die die viertmeisten Yards aller Teams in der Saison 2022 zugelassen hat. Die Starter waren Jordan Whitehead und Lamarcus Joyner. Letzterer wird Free Agent und Whitehead geht in sein letztes Vertragsjahr und würde bei einer Entlassung 10,2 Millionen Dollar an Cap Space einsparen.

Clark wiederum wird den Cap der Jets lediglich mit 4,1 Millionen Dollar belasten - bestehend aus einem Grundgehalt in Höhe von 2,5 Millionen Dollar sowie einem Roster Bonus von 1,6 Millionen Dollar, der am 19. März fällig wird.

© getty Chuck Clark spielte seit 2017 für die Ravens.

Zudem entließen die Jets Wide Receiver Braxton Berrios, was ihnen Cap Space in Höhe von fünf Millionen Dollar einspart. Erst im Vorjahr hatten sie mit Berrios für weitere zwei Jahre und zwölf Millionen Dollar verlängert, nachdem er 2021 als Kick-Returner zum All-Pro gewählt worden war. 2022 jedoch war er sowohl offensiv als auch im Return Game nur noch eine Randnotiz.