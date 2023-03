NFL: Carolina Panthers verpflichten Wide Receiver Adam Thielen

Die Carolina Panthers haben Wide Receiver Adam Thielen verpflichtet. Er war zuvor von den Minnesota Vikings entlassen worden.

Thielen (33) erhält in Charlotte einen Dreijahresvertrag, weitere Details sind noch nicht bekannt.

Thielen soll helfen, das Receiving Corps der Panthers neu aufzustellen, nachdem Top-Receiver DJ Moore im Zuge des Trades für den ersten Pick im Draft nach Chicago geschickt worden war.

Die übrigen Wide Receiver des Teams - Terrace Marshall, Laviska Shenault und Shi Smith - kamen im Vorjahr zusammen auf nur 77 Receptions.

Thielen war am Freitag genauso wie DJ Chark zu Besuch in Charlotte. Und auch bei Chark, der zuletzt für die Lions spielte, besteht noch eine Chance auf eine Verpflichtung.

Thielen war ein Undrafted Free Agent der Vikings 2014 und spielte insgesamt neun Jahre in Minnesota. Er brauchte es auf 6682 Yards und 55 Touchdowns. 30 Touchdowns erzielte er dabei in den vergangenen drei Jahren.

"Er symbolisiert am besten das, wofür die Minnesota Vikings stehen", wurde Thielen, der 2022 für den Walter Payton Man of the Year Award wurde, von General Manager Kwesi Adofo-Mensah kürzlich geblobt.