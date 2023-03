NFL News: Aaron Rodgers vor Trade zu den New York Jets? Quarterback der Packers äußert sich kryptisch nach Bericht

Laut eines Berichts von Trey Wingo (Pro Football Network) sei ein Trade von Aaron Rodgers zu den New York Jets inoffiziell bereits beschlossen. Der Quarterback der Green Bay Packers meldet sich in den sozialen Medien nur äußerst kryptisch zu Wort.

"Ich höre, dass Rodgers zu den Jets eine beschlossene Sache ist", teilte Wingo via Twitter mit. Wingo gehört zwar bisher nicht zu den bekannten Insidern der NFL wie Ian Rapoport oder Adam Schefter, doch mit fast einer Millionen Follower auf Twitter hat der Podcaster eine große Reichweite und den Anspruch auf Seriosität.

Rodgers schrieb wenige Stunden nach dem Bericht auf Twitter nur: "SULLLLLL", gefolgt von zwei sich kaputtlachenden Emojis. Noch scheinen weder Experten noch Fans herausgefunden zu haben, was genau dies bedeuten soll, und ob es überhaupt eine Reaktion auf Wingos Bericht ist.

Rodgers wird schon seit Monaten mit den Jets in Verbindung gebracht, in der vergangenen Woche wurde er durch Jets-Besitzer Woody Johnson und dessen Entourage in Kalifornien besucht. Das bestätigte unter anderem Packers-Präsident Mark Murphy und machte mit seinen Aussagen deutlich, dass Rodgers' Zeit in Green Bay wohl vorbei ist. "Sehr wenige Spieler spielen nur für ein Team. Aaron hatte eine gute Karriere hier", sagte er am vergangenen Freitag gegenüber ABC Green Bay.

Rodgers kündigte im Januar an, die Packers nicht zu lange auf seine Entscheidung warten zu lassen und niemanden "als Geißel zu halten".

NFL: Packers könnten Trade von Rodgers im Cap unterbringen

Ein möglicher Abgang von Rodgers steht schon im Raum, seit die Packers seinen potenziellen Nachfolger Jordan Love in der ersten Runde des Drafts 2020 auswählten. Rodgers ließ zwei MVP-Saisons folgen, doch der Playoff-Erfolg blieb aus. In der vergangenen Saison verpasste Green Bay die Postseason sogar gänzlich.

Vor der Spielzeit 2021/22 teilte Rodgers gemeinsam mit Star-Receiver Davante Adams die Nachricht "The Last Dance", als Referenz auf eine letzte großartige Saison, wie sie die Chicago Bulls 1998 mit Michael Jordan und Scottie Pippen spielten. Adams wurde knapp ein Jahr später zu den Las Vegas Raiders getradet, Rodgers unterschrieb eine Vertragsverlängerung über drei Jahre im Wert von insgesamt 150 Millionen Dollar.

Bei einem Trade von Rodgers müssten die Packers entweder einen Dead Cap Hit von über 40 Millionen Dollar in der anstehenden Saison schlucken, oder die Summe auf zwei Jahre verteilen. Das gilt für Trades nach dem ersten 1. Juni, diese Deals können jedoch schon vorher abgeschlossen werden und als "post-June-1" gekennzeichnet werden.

Aaron Rodgers: Die Details seines Vertrags