Rückkehr perfekt: DeMeco Ryans ist neuer Head Coach der Houston Texans

Von 2006 bis 2011 spielte DeMeco Ryans Linebacker für die Houston Texans - jetzt ist der mittlerweile 38-Jährige in neuer Funktion zurück: Ryans übernimmt die Texans als neuer Head Coach.

Nachdem er über die letzten beiden Jahre als Defensive Coordinator die äußerst erfolgreiche Defense der San Francisco 49ers angeführt hatte, wurde Ryans jetzt belohnt: Die Texans machen ihn zu ihrem neuen Head Coach und statten Ryans mit einem Sechsjahresvertrag aus.

Nachdem zuletzt mit David Culley und Lovie Smith zwei Head Coaches nacheinander jeweils nach nur einer Saison entlassen worden waren, deuten die Texans mit diesem Vertrag an, dass sie jetzt ernsthaft etwas langfristiges aufbauen wollen.

Teambesitzer Cal McNair erklärte in einem Statement: "DeMeco ist aus so vielen Gründen alles, was wir in einem Anführer und Coach für unsere Organisation suchen. Er hat in San Francisco gezeigt, dass er Spieler auf höchstem Level entwickeln und sein Scheme konstant weiterentwickeln kann."

Beide Seiten hatten am 20. Januar ihr erstes Gespräch geführt, am Dienstag kam es dann nach dem Playoff-Aus der San Francisco 49ers zum zweiten Treffen - und der Vertrag wurde unter Dach und Fach gebracht.

Ryans: "Weiß, was es braucht, um zu gewinnen"

Ryans selbst ließ in einem Statement verlauten: "Der Head Coach der Houston Texans zu sein ist mein Traumjob, und meine Familie freut sich sehr darauf, nach Houston zurückzukehren. Ich habe mein ganzes Leben rund um Football verbracht, und ich hatte immer eine natürliche Gabe, andere zu führen. Ich weiß, was es braucht, um Spiele zu gewinnen und um in dieser Liga erfolgreich zu sein, als Spieler und als Coach."

Weiter wolle er "ein Programm aufbauen voller Spieler, die besonderen Einsatz zeigen und unermüdlich arbeiten. Ich verstehe meine Verantwortung gegenüber dieser Organisation und gegenüber den Fans in Houston, ein Siegerteam aufzubauen und ich kann es nicht abwarten, damit loszulegen."

Die Ausgangslage dafür ist gegeben: Die Texans haben im kommenden Draft zwei Picks in der ersten Runde, Nummer 2 und Nummer 12 Overall. Die meisten Experten gehen davon aus, dass Houston früh im Draft versuchen wird, seinen Quarterback zu finden.