NFL - Championship Games: Philadelphia Eagles vs. San Francisco 49ers und Kansas City Chiefs vs. Cincinnati Bengals im LIVETICKER

Championship Sunday ist hier und es geht um die zwei Tickets zum Super Bowl. Die Kansas City Chiefs empfangen die Cincinnati Bengals und im Anschluss treffen die Philadelphia Eagles auf die San Francisco 49ers. SPOX begleitet das Geschehen im LIVETICKER.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

NFC Championship Game: Philadelphia Eagles vs. San Francisco 49ers im LIVETICKER

Philadelphia Eagles vs. San Francisco 49ers Ergebnis 1. Viertel 2. Viertel 3. Viertel 4. Viertel Philadelphia Eagles 0 San Francisco 49ers 0

NFC Championship Game: Philadelphia Eagles vs. San Francisco 49ers im LIVETICKER

Vor Beginn: Bei den Niners, die im Vorjahr an den Rams im NFC Championship Game scheiterten, richtet sich der Fokus vor allem auf Rookie-Quarterback Brock Purdy, der als erster Rookie-QB überhaupt einen Super Bowl erreichen könnte.

Vor Beginn: Die Eagles stehen insgesamt zum siebten Mal seit 2000 im Championship Game. Ihre bisherigen Resulate waren eher gemischt, doch der letzte Trip brachte endlich den großen Wurf ...

Vor Beginn: Willkommen zum Liveticker am Championship Sunday! Die Playoffs in der NFL liegen so gut wie hinter uns, heute werden die zwei begehrten Super-Bowl-Tickets vergeben. Den Auftakt macht das NFC Championship Game zwischen den Eagles und 49ers im Lincoln Financial Field in Philadelphia/Pennsylvania.

© getty Jalen Hurts trifft mit den Eagles auf die 49ers.

NFL Playoff: Die Championship Games im Überblick

An diesem Sonntag finden in den NFL-Playoffs zwei Spiele statt. Beide Partien könnt Ihr in Deutschland live auf DAZN verfolgen - wahlweise mit deutschem oder Original-US-Kommentar. Hier seht Ihr die zwei Spiele im Überblick.