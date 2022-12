Die Playoffs der NFL sind hart umkämpft. Von 32 Teams kommen lediglich 14 in Wild Card Round, Divisional Playoffs und schließlich in die Championship Games, um in den Super Bowl einzuziehen. Welche Teams für die Playoffs qualifiziert sind, zeigt Euch SPOX.

Am 12. Februar 2023 wird in Glendale, Arizona, der 57. Super-Bowl-Champion ermittelt. Wer die Chance bekommt, im großen Finale die Vince Lomardi Trophy zu gewinnen, stellt sich in den Playoffs raus.

Die 18 Spieltage der Regular Season entscheiden darüber, welche Teams sich für die K.-o.-Phase qualifizieren. SPOX gibt Euch einen Überblick, welche Teams bereits qualifiziert sind und welche Teams keine Chance mehr auf ein Weiterkommen haben.

NFL: Diese Teams sind für die Playoffs 2023 qualifiziert

Die NFL ist in zwei Conferences aufgeteilt. Zum einen die American Football Conference (AFC) und zum anderen die National Football Conference (NFC). Beide Conferences halten eigene Playoffs ab, die am Ende einen Gewinner in den Super Bowl entsenden.

Pro Conference qualifizieren sich sieben Teams für die Playoffs. Diese sieben Teams setzen sich aus den vier Division-Gewinnern und drei weiteren Wildcard-Teams zusammen.

Der Top-Seed der jeweiligen Conference, also das beste Team, bekommt ein Freilos in der ersten Runde. Somit sortieren sich die ersten vier Plätze wie üblich nach der Bilanz. Die anderen drei Plätze gehen an die Wildcard-Teams.

NFL: Diese Teams sind für die Playoffs 2023 qualifiziert - Die AFC

In der AFC konnte sich bisher noch kein Team endgültig für die Playoffs qualifizieren. Die Buffalo Bills und Kansas City Chiefs haben aber die besten Chancen, ihren Playoffplatz vorzeitig zu sichern.

NFL: Diese Teams sind für die Playoffs qualifiziert - Die NFC

In der National Football Conference ist die Top 5 gefestigt, auch wenn der Abstand geringer wird. Den Top-Seed der NFC haben aktuell die Philadelphia Eagles (12-1) inne. Sie sind das erste und bisher einzige Team, die sich die Playoffs gesichert haben.

Philadelphia Eagles

NFL: Diese Teams sind für die Playoffs qualifiziert - Diese Teams sind noch im Rennen

AFC - Playoff-Chancen:

Buffalo Bills

Kansas City Chiefs

Baltimore Ravens

Tennessee Titans

Los Angeles Chargers

Miami Dolphins

Cincinnati Bengals

New York Jets

New England Patriots

Jacksonville Jaguars

Las Vegas Raiders

Cleveland Browns

Pittsburgh Steelers

Indianapolis Colts

NFC - Playoff-Chancen:

Minnesota Vikings

San Francisco 49ers

Tampa Bay Buccaneers

New York Giants

Washington Commanders

Dallas Cowboys

Seattle Seahawks

Detroit Lions

Green Bay Packers

Carolina Panthers

Atlanta Falcons

Arizona Cardinals

New Orleans Saints

Los Angeles Rams

NFL: Diese Teams haben keine Chance mehr auf die Playoffs

Bisher hat es nur drei Teams getroffen, die keine Möglichkeit haben, die Playoffs zu erreichen. Die Chicago Bears sind das einzige Team aus der NFC, die die Postseason 2022 nicht erreichen werden. Besonders aufgrund der sechs Niederlagen in Folge zwischen Week 8 und Week 13 sind die Bears aus dem Rennen.

In der AFC folgte ein zweites Team den bereits ausgeschiedenen Houston Texans, die bisher nur einen Sieg einfahren konnten. Und zwar sind es die Denver Broncos, die die Playoffs verpassen werden. Damit ist die erste Saison von Russell Wilson in Denver eine große Enttäuschung.

NFL - Keine Playoffchancen mehr

Denver Broncos

Houston Texans

Chicago Bears

AFC Playoffs: So geht es weiter

Heimteam AFC Divisional Round Auswärtsteam #1 Seed Niedrigster Seed nach WC Round Heimteam AFC Divisional Round Auswärtsteam Zweithöchster Seed nach WC Round Dritthöchster Seed nach WC Round Heimteam AFC Championship Game Auswärtsteam Höherer Seed Niedrigerer Seed

NFC Playoffs: So geht es weiter