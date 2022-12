NFL - San Francisco 49ers: Saison-Aus für Quarterback Jimmy Garoppolo

Das Verletzungspech der San Francisco 49ers hält an: Beim Heimsieg über die Miami Dolphins in Woche 13 verletzte sich Quarterback Jimmy Garoppolo am Fuß und fällt den Rest der Saison aus. Bereits zu Saisonbeginn hatte das Team den eigentlichen Starter Trey Lance verloren.

Garoppolo zog sich die Verletzung im ersten Viertel zu, als er von Dolphins-Linebacker Jerome Baker und Edge Rusher Jaelan Phillips gesackt wurde. Nach dem Spiel gab Head Coach Kyle Shanahan bekannt, dass es sich um einen gebrochenen Fuß handelt.

Nach Garoppolos Ausfall übernahm Rookie Brock Purdy, "Mr. Irrelevant" im Draft 2022, und führte sein Team zu einem 33:17-Sieg.

Garoppolo hat seit seiner Ankunft in San Francisco mehrere verletzungsbedingte Ausfälle erlitten. Nachdem das Team Trey Lance als die Zukunft auf der QB-Position geholte hatte, hoffte Garoppolo auf ein neues Team diesen Sommer, aber eine Schulter-Operation im Frühjahr, die aufgrund schlechter Heilungsfortschritte ungewöhnlich spät in der Offseason stattfand, verschlechterte seinen Trade-Markt derart, dass er in San Francisco blieb - mit einem angepassten Backup-Vertrag.

Das Team war auch dank der gewohnten Shanahan-Garoppolo-Connection auf Playoffkurs, seitdem er nach der Lance-Verletzung im September wieder Starter geworden ist.

Aktuell stehen die Niners mit einer 8-4-Bilanz an der Spitze der NFC West, allerdings nur ein Spiel vor den Seattle Seahawks (7-5).