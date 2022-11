NFL News: Philadelphia Eagles verpflichten Defensive Tackles Ndamukong Suh und Linval Joseph

Die Philadelphia Eagles haben die Defensive Tackles Ndamukong Suh und Linval Joseph verpflichtet. Damit reagierte das beste Team der NFL auf mehrere Verletzungen in der Defensive Line.

Der 35 Jahre alte Suh lief in der Saison 2021 noch für die Tampa Bay Buccaneers auf und kam in 17 Einsätzen auf sechs Sacks und sieben Tackles for Loss. In seiner Karriere wurde er für fünf Pro Bowls nominiert und gewann mit den Bucs 2020 den Titel. Joseph (34) einigte sich am Mittwoch mit den Eagles. Er und Suh unterschrieben jeweils einen Einjahresvertrag bis zum Saisonende.

Bei den Eagles soll das Duo in der Defense aushelfen: Rookie Jordan Davis befindet sich seit einigen Wochen auf der Injured-Reserve-Liste, seine Vertretung Marlon Tuipulotu verletzte sich am Montag bei der Niederlage gegen die Washington Commanders am Knie.

In den zwei letzten Spielen ließen die Eagles gegen den Lauf 320 Yards und zwei Touchdowns zu. "Daran arbeiten wir", sagte Defensive Coordinator Jonathan Gannon. "Das sollte besser laufen."

Mit einer Bilanz von 8-1 teilen sich die Eagles gemeinsam mit den Minnesota Vikings den Spitzenplatz in der NFC. Am Sonntag muss das Team um Quarterback Jalen Hurts bei den Indianapolis Colts antreten.