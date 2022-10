NFL Week 5 Previews: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 5

Nach der neuerlichen Pleite gegen die 49ers deutete Head Coach Sean McVay an, Wide Receiver Allen Robinson besser in seine Offense einbinden zu wollen. Nach vier Spielen steht jener bei ganzen 95 Yards und einem Score. Er liegt damit sogar noch hinter Ben Skowronek, der mittlerweile häufig im Backfield als Fullback anzutreffen ist.

Die angeschlagene Offensive Line der Rams, die in der Vorwoche Nick Bosa und Co. kaum aufhalten konnte, bekommt es nun mit einem Pass Rush um Micah Parsons zu tun, der in den vergangenen zwei Wochen keinen Sack erzielt hat, nachdem es in den ersten zwei Wochen der Saison noch deren 4 waren.