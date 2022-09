NFL Week 2 Recaps: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 2

Wenn sich jemand Angstgener von Tom Brady in dessen Hall-of-Fame-Karriere nennen darf, dann sicherlich die New Orleans Saints. In seiner Karriere ist er 4-5 gegen die Saints - sie sind damit das einzige Team, gegen das Brady eine negative Bilanz besitzt. Seit der GOAT in Tampa Bay spielt, ist er sogar 0-4 in der Regular Season gegen New Orleans - die Bucs gewannen natürlich das Divisional Playoff Game der Saison 2020 auf dem Weg zum Super-Bowl-Triumph.