NFL Preseason - Week 3 Previews: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 3

Kommt nochmal Bewegung in das Rennen um den Backup-Quarterback-Spot bei den Cowboys? Will Grier machte zuletzt einen ordentlichen Eindruck, nachdem ihn eine Leistenoperation kurzfristig außer Gefecht gesetzt hatte. Gibt man ihm nun die Chance, nochmal zu unterstreichen, dass er Cooper Rush bedrängen kann? Und kann sich doch noch ein junger Receiver aufdrängen?

Drew Lock ist zurück nach seiner Covid-19-Erkrankung, die ihn eine wichtige Trainingswoche gekostet hat - und die Gelegenheit, zu starten, denn eigentlich wäre er in Woche 2 an der Reihe gewesen. Da Geno Smith jedoch in Locks Abwesenheit nicht vollends überzeugte, hat der Ex-Bronco nun wohl doch nochmal die Chance, am letztjährigen Backup vorbeizuziehen. Er soll in jedem Fall viel Spielzeit gegen die Cowboys bekommen, und dann wird Pete Carroll irgendwann die Entscheidung fällen müssen, wer als Starting-Quarterback in die Saison geht.