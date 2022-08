NFL - Division Previews NFC North: Bears, Lions, Packers, und Vikings im Überblick

Die Regular Season nähert sich in großen Schritten, Zeit also einen Blick auf die 32 Teams der NFL zu werfen. Den Anfang macht die NFC North, in denen es vielerorts um Neuanfänge geht - sei es mit neuen Coaches oder neuem Personal auf Schlüsselpositionen. Wird Rodgers Adams vermissen und was taten die Bears, um Fields entgegen zu kommen?

NFL-Preview: Chicago Bears

Bilanz 2021: 6-11

6-11 Die wichtigsten Zugänge: OT Braxton Jones, WR Velus Jones Jr., WR Equanimeous St. Brown, CB Kyler Gordon, S Jaquan Brisker, LB Nicholas Morrow, DT Justin Jones, OT Riley Reiff

OT Braxton Jones, WR Velus Jones Jr., WR Equanimeous St. Brown, CB Kyler Gordon, S Jaquan Brisker, LB Nicholas Morrow, DT Justin Jones, OT Riley Reiff Die wichtigsten Abgänge: WR Allen Robinson, DT Eddie Goldman, RB Tarik Cohen, OT Jason Peters, S Tashaun Gipson, DL Akiem Hicks, TE Jimmy Graham

Chicago Bears - Darum wird die Saison ein Erfolg

Der neue Head Coach Nick Eberflus wird den Bears ihre eigene DNA zurückgeben. Die Defense belegte im Vorjahr nur Rang 13 der NFL nach Defense-DVOA laut Football Insiders. Und auch in Sachen Passverteidigung und Pass Rush ließen die Bears zuletzt zu wünschen übrig.

Entsprechend lag der Fokus in der Offseason darauf, die Defense an mehreren Fronten neu aufzubauen. Während das Draftkapital hauptsächlich in die Secondary floss, wurde via Free Agency die Front gerade in der Mitte gestärkt. Insgesamt sollte mit dem nun vorhandenen Personal eine stabile Defense möglich sein, die im zweiten Jahr von Quarterback Justin Fields, von dem ebenfalls ein Sprung zu erwarten ist, ein Rückhalt für das Team sein kann.

Chicago Bears - Darum wird die Saison ein Misserfolg

Fields jedoch wurde nicht allzu viel Zuneigung in dieser Offseason gezeigt. Er bekam mit Offensive Coordinator Luke Getsy zwar den ehemaligen QB-Coach von Aaron Rodgers an die Seite gestellt, darüber hinaus aber nicht viel mehr.

Speziell die Offensive Line wirkt trotz einiger Umstellungen und Ergänzungen weiter wie ein wenig stabiles Konstrukt, während das Receiving Corps über Darnell Mooney hinaus wenig zu bieten hat. EQ St. Brown überzeugte bislang im Camp, doch wer weiß, ob bei ihm nach drei durchwachsenen Jahren Green Bay ein großer Sprung zu erwarten ist.

Letztlich wird ein besseres Scheme, das nach dem schaurigen Vorjahr unter Matt Nagy und wechselnden Play-Callern unabdingbar ist, allein aber nicht reichen, um die Probleme dieser Offense zu lösen.

© getty Justin Fields hätte sicherlich gerne mehr Unterstützung in seiner Offense gesehen als er letztes bekommen hat.

Chicago Bears - Der Schlüsselspieler: Braxton Jones

Wie auch immer wir an diesen Punkt gekommen sind, scheint Fünftrundenpick Braxton Jones den Job als Left Tackle zunächst gewonnen zu haben. Er führt damit eine Line an, die aus vier neuen Startern im Vergleich zum Vorjahr besteht. Und abgesehen davon, dass die bisher gezeigten Vorstellungen wenig vielversprechend aussahen, steht und fällt der Erfolg dieses Teams mit Jones und der Offensive Line.

Chicago Bears - Saison-Prognose 2022

Der Offseason-Ansatz von General Manager Ryan Poles wirkt ein wenig aus der Zeit gefallen. Wer schnellen Erfolg will, baut erstmal die Offense neu auf, die Defense ist zweitrangig. Doch in Chicago versucht man es andersherum, was in einer Division mit ordentlich Feuerpower auch hinter den Packers nicht unbedingt weise ist. Die Bears werden um Rang 3 kämpfen - und verlieren.