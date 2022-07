NFL: Raiders machen Morgan zur ersten schwarzen Team-Präsidentin

Die Las Vegas Raiders haben in Sandra Douglass Morgan als erster Klub der NFL eine schwarze Frau als Team-Präsidentin ernannt.

Das teilte die Franchise am Donnerstag mit. Zuvor war Morgan als stellvertretende Vorsitzende des Ausrichtungskomitees für den Super Bowl 2024 in Las Vegas tätig gewesen.

"Es ist eine große Ehre für mich, in einer der wichtigsten Zeiten in der Geschichte des Teams zu den Raiders zu stoßen", sagte Morgan: "Ich freue mich darauf, den Geist und das Engagement dieses Teams für Spitzenleistungen auf dem Spielfeld in alle Bereiche dieser Organisation zu tragen."

Die Raiders waren 2020 von Oakland nach Las Vegas umgezogen. Morgans Anstellung kommt neun Monate nach dem Rücktritt von Raiders-Cheftrainer Jon Gruden, der in Folge rassistischer, homophober und frauenfeindlicher Äußerungen in E-Mails, die veröffentlicht geworden waren, unter Druck geraten war.