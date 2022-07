NFL: Die größten Fragezeichen der AFC vor dem Start des Training Camps

Es ist endlich wieder so weit! Die Training Camps der NFL öffnen noch im Juli ihre Pforten, der Saisonstart Anfang September rückt immer näher. Doch auch jetzt noch ist längst nicht alles klar bei den Teams. SPOX nennt die größten Fragezeichen der Teams aus der AFC.

NFL - Training Camp: Die größten Fragezeichen der AFC

AFC East

Buffalo Bills: Der neue Offensive Coordinator

Glaubt man den Buchmachern, gehen die Buffalo Bills als Topfavorit auf den Super Bowl in die neue Saison. Und das aus gutem Grund.

Sie verfügen mit Josh Allen über einen der besten Quarterbacks der Liga, ihre Offense ist auf dem Papier explosiv und die Defense wurde nicht zuletzt durch die Ankunft von Von Miller nochmal ein Stück besser.

Doch wie wird diese eigentlich so explosive Offense nun aussehen, wenn Brian Daboll nicht mehr die Plays ansagt und die Spielzüge designt? Wird sich an der Grundausrichtung etwas ändern? Und wie wird sich dies auf Allen auswirken, dessen enorme Entwicklung in den vergangenen zwei bis drei Jahren größtenteils auf Daboll zurückzuführen war?

Erste Ansätze dieser Offense werden wir im Camp und dann in der Preseason sehen. Erst dann sind Prognosen möglich, ob die bislang so stark wirkende Truppe auch weiter aus allen Rohren schießt.

Miami Dolphins: Die Offensive Line

Dies mag sich wie eine kaputte Schallplatte anhören, aber die Offensive Line der Dolphins steht auch in dieser Saison wieder im Fokus.

Sicher wurde sie durch Left Tackle Terron Armstead und Connor Williams namhaft verstärkt, doch wie genau das Personal für Tua Tagovailoa - der natürlich auch ein Fragezeichen bleibt - aufgestellt sein wird, ist noch offen.

Das Minicamp suggerierte zumindest mal, dass Williams, nachdem er für die Cowboys Tackle und Guard gespielt hat, nun als Center agieren wird. Und das würde zumindest mal eine der lange offenen Baustellen dieses Kaders schließen.

Doch wohin mit den hohen Draftpicks der vergangenen paar Jahre? Die gängige Theorie ist, dass Austin Jackson, der zwischenzeitlich mal als Guard startete, nun Right Tackle spielen soll. Robert Hunt und Liam Eichenberg könnten die Guards sein. Doch hier sind auch Solomon Kindley und Robert Jones in der Verlosung. Ebenso Michael Deiter, der bis vor ein paar Wochen noch als möglicher Center galt.

Kurzum: Wollen die Dolphins wirklich oben angreifen in der kommenden Saison, dann müssen sie zunächst mal dieses Puzzle an der Front lösen.

New England Patriots: Die Offense

Sicherlich muss man auch über die Linebacker reden, doch das sicher größte und faszinierendste Fragezeichen in Foxboro dieser Tage ist die Offense als Ganzes.

Immer noch wissen wir nicht, wer der Play-Caller sein wird - Matt Patricia oder doch Joe Judge? Oder wie das Scheme letztlich aussieht.

Wie wird sich das Receiving Corps aufstellen? Wie groß wird die Rolle von Rookie Tyquan Thornton? Hat Nelson Agholor noch eine größere Rolle? Und wird mit Judge endlich häufiger auf 2-Tight-End-Sets gesetzt?

Zudem ist offen, ob man immer noch übertrieben häufig aufs Run Game setzt, nachdem man offiziell keinen Fullback mehr will. Aktuell stehen sechs Running Backs im Kader und alle haben irgendwo ihre Daseinsberechtigung.

Immerhin die Offensive Line dürfte trotz einiger Abgänge mit Trent Brown auf Left Tackle und Isaiah Wynn auf RT einigermaßen klar besetzt sein.

New York Jets: Wo spielt Mekhi Becton?

Eure Zach-Wilson-MILF-Witze holt Ihr Euch bitte von Twitter. Hier soll es um die sportlichen Fragen gehen und da kommen wir nicht an der Offensive Line vor Wilson vorbei.

Speziell die Personalie Mekhi Becton steht hier im Fokus. Jener verpasste mit einer Ausnahme alle Spiele im Vorjahr aufgrund einer schweren Knieverletzung. Nun kehrt er zurück, doch in welcher Rolle ist offen.

Becton war bislang der Left Tackle des Teams, seit ihn die Jets im Draft 2020 an elfter Stelle insgesamt gezogen hatten. Doch nun gibt es Konkurrenz für ihn in Person von George Fant, der bislang der etatmäßige Right Tackle war, aber Becton nun ablösen könnte.

Und wenn das passiert, was wird dann aus Becton? Naheliegend ist, dass er dann auf Right Tackle wechselt. Doch es gibt sogar ein Gerücht, dass einen Trade Bectons zu den Steelers suggeriert. Wahrscheinlich ist da nichts dran, doch die Jets sollen aktuell nicht begeistert von Bectons bisheriger Entwicklung sein. Ein Indikator dafür ist, dass man in Runde 4 des Drafts mit Max Mitchell einen potenziellen zukünftigen Right Tackle gezogen hat. Insofern steht Becton in jedem Fall unter besonderer Beobachtung.