Die NFL befindet sich aktuell in der Offseason. Der Tag, an dem die Saison 2022/23 beginnt, rückt jedoch immer näher. Auftakt, Datum, Termine, Spielplan - SPOX liefert Euch die wichtigsten Infos zum Beginn der neuen Spielzeit.

Seit Super Bowl LVI, den die Los Angeles Rams im Februar in ihrer Heimstätte, dem SoFi Stadium, mit einem 23:20-Sieg über die Cincinnatti Bengals für sich entscheiden konnten, herrscht in der NFL größtenteils Funkstille. Das Warten auf die neue Saison ist in kaum einer Sportart bzw. Profiliga so lange wie in der NFL. Den Großteil des Wartens haben die ungeduldigen Fans jedoch bereits hinter sich, denn langsam, aber sicher gehen die Vorbereitungen für die neue Saison 2022/23 los.

NFL: Wann beginnt die Saison 2022/23? Auftakt, Datum, Termine, Spielplan

Der NFL Draft fand vom 28. bis zum 30. April statt, nun geht es langsam ans physische Training. Die OTAs (Organized team activities), Termine, die die Teams freiwillig nutzen dürfen, um Teamtrainings zu veranstalten, sind als Nächstes im Football-Kalender eingetragen, wobei die ersten beiden Sessions bereits in der Zeit vom 23. bis zum 26. Mai bzw. vom 31. Mai bis zum 2. Mai absolviert wurden. Die dritte und letzte Session ist für den Zeitraum vom 6. bis zum 8. Juni geplant.

Auf die OTAs folgt vom 14. bis zum 16. Juni ein Minicamp, zu dessen Einhaltung die Teams - anderes als bei den OTAs - verpflichtet sind.

Der Supplemental Draft wird dann - falls überhaupt - aller Voraussicht nach Anfang Juli stattfinden. Nachdem in den vergangenen zwei Jahren der Supplemental Draft aufgrund der Coronavirus-Pandemie ausfallen musste, ist noch nicht zu hundert Prozent klar, ob er in diesem Sommer zurückkehrt.

Am 15. Juli ist die Franchise-Tag-Deadline. Spieler, die einen Franchise Tag erhalten haben, können bis zu diesem Tag einen langfristigen Vertrag unterschreiben.

Mitte Juli ist dann ungefähr auch der Start der Training Camps. In dieser Zeit bereiten sich die 32 Mannschaften intensiver auf die bevorstehende Saison vor.

Termin Datum NFL Draft 28. - 30. April 2022 OTAs (Organized team activities) - 1. Session 23. - 26. Mai 2022 OTAs (Organized team activities) - 2. Session 31. Mai - 2. Mai 2022 OTAs (Organized team activities) - 3. Session 6. - 8. Juni 2022 potenzieller Supplemental Draft 2022 voraussichtlich Anfang Juni 2022 Franchise-Tag-Deadline 15. Juli 2022 Training Camps ca. Mitte Juli 2022 Pro Football Hall of Fame Game/Start Preseason 4. August 2022 Start Regular Season 9. September 2022 Start Wildcard Games/Playoffs 14. Januar 2023 Super Bowl LVII 12. Februar 2023

NFL: Wann beginnt die Saison 2022/23? Auftakt und Datum

Am 4. August beginnt die Preseason mit dem alljährlichen Pro Football Hall of Fame Game, in dem sich in diesem Jahr die Las Vegas Raiders und die Jacksonville Jaguars gegenüberstehen. Ab dem 12. August sind dann auch die restlichen Teams im Rahmen der vierwöchigen Preseason im Einsatz. Der Übergang zur Regular Season, die am 9. September offiziell losgeht, ist fließend.

Die Regular Season ist auch in diesem Jahr insgesamt 18 Wochen lang, die Teams bestreiten also jeweils 17 Spiele und haben eine Bye-Week. Die 14 Mannschaften (sieben je Conference), die dann an den Playoffs teilnehmen, stehen spätestens am 8. Januar fest.

In der Woche darauf, am 14. Januar, sollen die Wildcard-Spiele bestritten und damit die Playoffs eröffnet werden. In der Postseason wird dann Woche für Woche die Teilnehmerzahl via K.o-Spielen minimiert, bis dann die beiden Finalisten für Super Bowl LVII bekannt sind. Das große Finale der NFL-Saison steigt am 12. Februar 2023 im State Farm Stadion in Glendale, Arizona.

