NFL: Running Backs Adrian Peterson und Le'Veon Bell bestreiten Boxkampf gegeneinander

Die Running Backs Adrian Peterson und Le'Veon Bell werden offenbar im Juli gegeneinander im Boxen antreten.

Mehrere Medien berichteten am Montag übereinstimmend, dass Peterson und Bell im Rahmen des Box-Events "Social Gloves 2" am 30. Juli in der Crypto.com Arena in Los Angeles antreten werden.

Der Hauptkampf dieser Veranstaltung ist das Duell zwischen den YouTubern Austin McBroom und AnEsonGib. Zudem soll der Rapper Blueface gegen den früheren NBA-Spieler Nick Young boxen.

Die beiden Running Backs treten damit gewissermaßen in die Fußstapfen von Frank Gore, der im Dezember bei einem Showkampf gegen Ex-NBA-Star Deron Williams angetreten war. Im Mai gab er schließlich sein Profi-Debüt als Boxer und gewann in vier Runden durch Knockout.

Der frühere NFL-MVP Peterson (37) spielte in der vergangenen Saison noch in vier Partien für die Tennessee Titans und Seattle Seahawks, ist aber noch nicht aus der NFL zurückgetreten. Aktuell belegt er Rang 5 der All-Time Rushing List.

Bell (30) wiederum ist ebenfalls Free Agent und war im Vorjahr in acht Spielen für die Baltimore Ravens und Tampa Bay Buccaneers im Einsatz, seine größte Zeit jedoch erlebte er mit den Pittsburgh Steelers.