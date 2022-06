John Madden auf dem Cover von Madden NFL 23: "Haben unser Bestes gegeben, ihn im Spiel zum Leben zu erwecken"

Die im vergangenen Dezember verstorbene Football-Legende John Madden wird das Cover des nach ihm benannten NFL-Videospiels Madden NFL 23 zieren. Das gab der Spielehersteller EA Sports am Mittwoch bekannt.

John Madden wird nicht nur der Cover-Star auf drei verschiedenen Covern für Madden NFL 23 sein, er wird auch nach einigen Jahren Pause wieder Teil des Spiels sein - als Coach sowie als Kommentator.

Erstmals seit mehr als 20 Jahren wird Madden wieder auf dem Cover von Madden zu sehen sein. Zuletzt war der Namensgeber der so erfolgreichen Videospielreihe auf dem Cover von Madden 2000 zu sehen.

Eine Entscheidung, die dem Entwicklerteam ausdrücklich leicht gefallen war, wie Aaron McHardy, der Executive Gameplay Producer von EA SPORTS Madden NFL 23 im exklusiven Gespräch mit SPOX verriet: "Normalerweise schauen wir nach dem aufstrebenden Talent oder einem Fanliebling als Cover-Star, doch in diesem Jahr hatten wir natürlich den Tod von Coach John Madden."

"Wir waren halb durch unseren letzten Spiel-Zyklus und es war einfach ein Schock für unser Team, eine solch wichtige Figur zu verlieren. Nicht nur für unser Team oder unsere Franchise, sondern auch für den Sport insgesamt. Und es machte einfach sehr viel Sinn, Coach Madden damit zu ehren, dass wir ihn wieder aufs Cover des Spiels bringen, das seinen Namen trägt. Das war dann eine sehr leichte Entscheidung in diesem Jahr", erläuterte McHardy.

Madden NFL 23: Drei verschiedene Covers

Ein Cover für Madden 23 zeigt John Madden aus seiner Zeit als Coach der Oakland Raiders, ein weiteres als TV-Experte. Zudem hat der in Philadelphia ansässige Künstler Chuck Styles ein eigenes Cover für die digitale Madden NFL 23 All Madden Edition entworfen.

Im Spiel ist Madden dann ebenfalls dreimal anzutreffen. Madden NFL 23 beginnt mit einem besonderen Spiel zwischen zwei "All Madden"-Teams und Madden steht selbst als Coach aus zwei verschiedenen Punkten seiner Trainerkarriere an den Seitenlinien.

"Wir sind soweit gegangen, dass wir einige der tatsächlichen Kleidungsstücke erworben haben, die Coach Madden damals getragen hat. Zum Beispiel hatte er unverkennbare Turf-Schuhe von Adidas, die wir besorgt haben, um sie zu scannen und 100 Prozent authentisch im Spiel abzubilden. Wir haben sogar seinen Super-Bowl-Ring gescannt. Und eben die Outfits, die er damals getragen hat."

McHardy betonte: "Wir haben einfach unser Bestes gegeben, um ihn in diesem Spiel wieder zum Leben zu erwecken."

Gespielt wird im Übrigen im Oakland Coliseum der 70er Jahre, seiner früheren Heimstätte mit den Raiders.

Madden Forever! Alle Cover des berühmten Videospiels © ea sports 1/37 NFL-Coach-Legende John Madden ist im vergangenen Dezember Alter von 85 Jahren verstorben. Doch sein größtes Erbe, die Madden-Football-Franchise, lebt weiter - und mit dem neuesten Cover wird er besonders geehrt. SPOX blickt zurück auf alle Cover. © ea sports 2/37 John Madden Football (1988): John Madden © ea sports 3/37 John Madden Football (1991): John Madden © ea sports 4/37 John Madden Football 92: John Madden © ea sports 5/37 John Madden Football 93: John Madden © ea sports 6/37 Madden 94: John Madden © ea sports 7/37 Madden 95: John Madden © ea sports 8/37 Madden 96: John Madden © ea sports 9/37 Madden 97: John Madden © ea sports 10/37 Madden 98: John Madden © ea sports 11/37 Madden 99: John Madden © ea sports 12/37 Madden 2000: John Madden © ea sports 13/37 Madden 2001: Eddie George (Tennessee Titans) © ea sports 14/37 Madden 2002: Daunte Culpepper (Minnesota Vikings) © ea sports 15/37 Madden 2003: Marshall Faulk (St. Louis Rams) © ea sports 16/37 Madden 2004: Michael Vick (Atlanta Falcons) © ea sports 17/37 Madden 2005: Ray Lewis (Baltimore Ravens) © ea sports 18/37 Madden 06: Donovan McNabb (Philadelphia Eagles). © ea sports 19/37 Madden 07: Shaun Alexander (Seattle Seahawks). © ea sports 20/37 Madden 08: Vince Young (Tennessee Titans). © ea sports 21/37 Madden 09: Brett Favre (New York Jets). © ea sports 22/37 Madden 10: Troy Polamalu (Pittsburgh Steelers) & Larry Fitzgerald (Arizona Cardinals). © ea sports 23/37 Madden 11: Drew Brees (New Orleans Saints). © ea sports 24/37 Madden 12: Peyton Hillis (Cleveland Browns). © ea sports 25/37 Madden 13: Calvin Johnson (Detroit Lions). © ea sports 26/37 Madden 25*: Adrian Peterson (Minnesota Vikings). *) zum 25. Jubiläum der Franchise wurde "Madden 14" kurzerhand "25" genannt. © ea sports 27/37 Madden 15: Richard Sherman (Seattle Seahawks). © ea sports 28/37 Madden 16: Odell Beckham Jr. (New York Giants). © ea sports 29/37 Madden 17: Rob Gronkowski (New England Patriots). © ea sports 30/37 Madden 18: Tom Brady (New England Patriots). © ea sports 31/37 Madden 19: Antonio Brown (Pittsburgh Steelers). © ea sports 32/37 Madden 20: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs). © ea sports 33/37 Madden 21: Lamar Jackson (Baltimore Ravens). © ea sports 34/37 Madden 21 (Deluxs Edition): Lamar Jackson (Baltimore Ravens). © ea sports 35/37 Madden 21 (MVP Edition): Lamar Jackson (Baltimore Ravens). © ea sports 36/37 Madden 22: Tom Brady (New England Patriots), Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs) © ea sports 37/37 Madden 23: John Madden

Madden NFL 23: John Madden kehrt dreifach zurück

Zudem kommentiert Madden die Partie als Experte, was durch digital remasterte Audio-Clips aus seiner TV-Karriere realisiert wird.

Darüber hinaus ernannte EA den 1. Juni zum #MaddenDay. Die erste Version von John Madden Football erschien ursprünglich am 1. Juni 1988. Zu Ehren Maddens wurde daher neben dem Cover von Madden 23 auch ein renoviertes Footballfeld im EA Hauptquartier in Redwood Shores/CA in einer Zeremonie mit dem CEO von EA, Familienmitgliedern der Madden-Familie und weiteren Gästen in "John Madden Field" umbenannt.

Weitere Einzelheiten zu Madden 23 wie dem Veröffentlichungsdatum sowie neuen Features werden später verkündet.