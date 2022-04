NFL Draft 2022 im LIVETICKER - Runde 1

Es ist soweit! Der NFL Draft 2022 steht an. Die Jacksonville Jaguars haben den ersten Pick und anders als m Vorjahr weiß noch keiner so recht, was sie damit machen werden. Und auch was dann passiert, ist völlig offen. Und wann wird der erste Quarterback gezogen? SPOX liefert die Antworten darauf im LIVETICKER.

Den kompletten NFL Draft 2022 mit allen sieben Runden seht Ihr ab Freitag (2 Uhr) an drei Tagen live auf DAZN. Sichert Euch jetzt ein Abo!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klickt hier zum Refresh der Seite!

NFL Draft 2021: Die 1. Runde im LIVETICKER

20:10 Uhr: Wir starten mit einer kleinen News! Die New York Giants haben sich laut ESPN entschieden, die Option für das fünfte Jahr im Rookie-Vertrag von Quarterback Daniel Jones nicht zu ziehen. Die Option hätte dem Starting Quarterback des Teams 22,39 Millionen Dollar für die nächste Saison garantiert. Der 17. Gesamtpick des NFL-Drafts 2019 hat nun eine Garantie von 10,8 Millionen Dollar für die Saison 2023.

Vor Beginn:

In wenigen Stunden geht es los!

Vor Beginn:

Wie könnte die erste Runde insgesamt verlaufen? Auch da haben wir eine gewisse Vorstellung. Schaut dazu am Besten noch auf unseren finalen Mock Draft aus dieser Woche. Und dann schauen wir mal, wie es wirklich läuft - ab 2 Uhr hier im LIVETICKER!

Vor Beginn:

Stichwort Board. An dieser Stelle sei Euch unser SPOX Big Board ans Herz gelegt mit den 80 besten Spielern in der diesjährigen Draftklasse. Schaut zur Einstimmung mal rein, damit Ihr bestens informiert seid, wenn die jeweiligen Namen von Commissioner Roger Goodell sie auf dem Podium aufruft.

Vor Beginn:

Willkommen zum NFL Draft 2022! Wer geht an Position 1, werden die Jaguars diesen Pick selbst machen oder doch noch einen Tradepartner finden und wann geht der erste Quarterback von Board? Hier erfahrt Ihr alles.

NFL Draft 2022: Wann geht es los?

In diesem Jahr geht der NFL Draft 2022 in der Nacht zum Freitag um 2 Uhr MESZ in Las Vegas/Nevada los. Die Location ist das Caesars Forum in Paradise/Nevada. Tag 2 mit den Runden 2 und 3 beginn dann in der Nacht auf Samstag um 1 Uhr. Die übrigen Runden 4 bis 7 steigen schließlich am Samstag um 18 Uhr deutscher Zeit. SPOX begleitet Euch an allen drei Tagen im LIVETICKER durch das Geschehen.

Zu sehen ist der Draft in Deutschland live auf DAZN im NFL Network, das auch via NFL Game Pass zu beziehen ist.

NFL Draft 2022: Die Reihenfolge der Picks

Dieses Jahr dürfen die Jacksonville Jaguars als Erster picken. SPOX bietet die komplette Pick-Reihenfolge im Überblick.

NFL Draft 2022: Die Reihenfolge der Picks in Runde 1