NFL News: 39 Compensatory Picks für den kommenden Draft von der Liga verteilt

Die NFL hat am Dienstag insgesamt 39 Compensatory Picks für den NFL Draft 2022 an 16 Teams der Liga verteilt. Mit den San Francisco 49ers und Los Angeles Rams sind zwei Teams aus der NFC West die großen Gewinner, beide bekamen jeweils fünf zusätzliche Picks zugeschrieben.

San Francisco und die Rams bekamen die meisten Compensatory Picks, gefolgt von den Los Angeles Chargers mit vier Extra-Picks. Die Detroit Lions bekamen mit dem 97. Pick dabei den höchsten Compensatory Pick zugewiesen, nachdem sie letztes Jahr fünf Compensatory Free Agents verloren und im Gegenzug nur zwei verpflichteten.

Seit 1994 vergibt die NFL zusätzliche Compensatory Picks, um Teams zu entschädigen, die in der Free Agency des Vorjahres mehr Compensatory Free Agents verloren haben, als sie verpflichten konnten. Der "Wert" eines Compensatory Free Agents wird mit einer Formel berechnet, die das durchschnittliche Jahresgehalt, Spielzeit und Awards mit einbezieht, wobei das Gehalt der Faktor mit dem meisten Gewicht ist.

Anhand dieser Formel wird entschieden, ob und wie viele Picks ein Team bekommt und an welcher Stelle des Drafts diese vergeben werden. Die Compensatory Picks werden anschließend jeweils am Ende einer Runde des Drafts angehängt, beginnend mit der dritten Runde bis hin zur siebten und letzten Runde des Drafts.

Zudem vergibt die Liga seit letztem Jahr zusätzliche Compensatory Picks an Teams, die einen Coach oder Mitarbeiter ihres Front Offices, der einer Minderheit angehört, an ein anderes Team verlieren, wo dieser Head Coach beziehungsweise General Manager wird. In diesem Fall bekommt das Team einen zusätzlichen Drittrundenpick für zwei Jahre in Folge. So bekommen die 49ers zum Beispiel einen zusätzlichen Pick in Runde 3 durch den Abgang von Robert Saleh, der seit letztem Jahr Head Coach der New York Jets ist.

Die teuersten NFL-Stars, die nicht mehr für ihr Team spielen © getty 1/22 Die NFL Free Agency startet am Mittwoch: Zurzeit arbeiten die Teams noch daran, bis dahin unter der Salary Cap zu landen. Ein Hindernis dabei ist das sogenannte "Dead Money". Wir zeigen Euch, welche Spieler mit dem höchsten Dead Cap ins Jahr gehen. © getty 2/22 Aber was ist Dead Money? Dieses belastet den Salary Cap, wenn Spieler vor Ende ihres laufenden Vertrags ein Team verlassen. Es berechnet sich aus dem Signing Bonus, der bei Unterschrift ausgezahlt, aber auf maximal 5 Jahre Cap-technisch verteilt wird. © getty 3/22 10. DEREK BARNETT - Edge Rusher, Philadelphia Eagles. Dead Money 2022: 7.248.800 Dollar © getty 4/22 Barnett spielte 5 Jahre für die Eagles und restrukturierte seinen Deal vor der Saison 2021. Die Eagles zahlten sein Jahresgehalt als Signing Bonus aus und packten 4 Void-Jahre hinten dran, um den Bonus aufzuteilen. So kam das jetzige Dead Money zustande. © getty 5/22 9. MATT PARADIS - Center, Carolina Panthers. Dead Money 2022: 8.283.332 Dollar © getty 6/22 Bis zu seinem Kreuzbandriss verpasste Paradis seit 2019 kein Spiel für die Panthers. Vor der Saison 2021 restrukturierte er ebenfalls seinen Deal, um kurzfristig Cap Space zu generieren. Die Zeche dafür zahlen die Panthers nun nach Auslaufen seines Deals © getty 7/22 8. MALIK JACKSON - Defensive Tackle, Philadelphia Eagles. Dead Money 2022: 9.033.000 Dollar © getty 8/22 Die Eagles entließen Jackson bereits im März 2021, doch designierten sie die Entlassung als Post-June-1-Cut, wodurch sein Dead-Cap-Hit auf zwei Jahre gesplittet wurde. Und das Ergebnis ist seine diesjährige Cap-Summe für Philly. © getty 9/22 7. JOE SCHOBERT - Linebacker, Jacksonville Jaguars. Dead Money 2022: 9.937.500 Dollar © getty 10/22 Erst 2020 verpflichteten die Jaguars Schobert für 5 Jahre und fast 54 Millionen Dollar. Im August 2021 tradeten sie ihn nach Pittsburgh. Damit splitteten sie die Cap-Belastung durch seinen Signing Bonus auf zwei Jahre auf. 2022 ist das zweite Jahr. © getty 11/22 6. BEN ROETHLISBERGER - Quarterback, Pittsburgh Steelers. Dead Money 2022: 10.340.000 Dollar © getty 12/22 Big Ben beendete seine Karriere, nachdem er seinen Vertrag im Vorjahr noch zugunsten der Cap-Situation des Teams umstrukturiert hatte. Der genannte Betrag ist der Rest seines ursprünglichen Signing Bonus bei Vertragsbeginn. © getty 13/22 5. DREW BREES - Quarterback, New Orleans Saints. Dead Money 2022: 11.000.000 Dollar © getty 14/22 Die Saints registrierten Brees’ Karriereende 2021 erst nach dem 1. Juni, sodass auch sie den übriggebliebenen Signing Bonus auf die Saison 2021 und 2022 aufteilen konnten. © getty 15/22 4. ZACH CUNNINGHAM - Edge Rusher, Tennessee Titans. Dead Money 2022: 12.832.500 Dollar © getty 16/22 Die Texans entließen Cunningham wegen Disziplinlosigkeit während der Saison 2021, was zu Dead Money 2021 und eben 2022 führte. Er spielte danach noch kurzfristig für die Titans, was aber keinen Einfluss auf seinen Cap-Hit für die Texans hatte. © getty 17/22 3. JULIO JONES - Wide Receiver, Atlanta Falcons. Dead Money 2022: 15.500.000 Dollar © getty 18/22 Die Falcons tradeten Julio und seinen mächtigen Vertrag vor der Saison 2021 zu den Titans. Der Deal kam nach dem 1. Juni zustande, sodass sie auch in diesem Jahr noch Dead Money abzubezahlen haben. © getty 19/22 2. KHALIL MACK - Edge Rusher, Chicago Bears. Dead Money 2022: 24.000.000 Dollar © getty 20/22 Die Bears haben Mack und seinen hochdotierten Vertrag vor wenigen Tagen zu den Los Angeles Chargers getradet. Das Dead Money ist der übrig gebliebene Teil des Signing Bonus, den er bei seiner Verlängerung in Chicago erhalten hat. © getty 21/22 1. RUSSELL WILSON - Quarterback, Seattle Seahawks. Dead Money 2022: 26.000.000 Dollar © getty 22/22 Gleiches Spiel bei Wilson: Sein Trade aus Seattle nach Denver hat zur Folge, dass der restliche Anteil des Signing Bonus seines Vertrags sofort fällig wird.

John Lynch: "Manchmal musst du gute Spieler ziehen lassen"

Die Free Agency so anzugehen, damit man im nächsten Jahr möglichst viele Compensatory Picks zugewiesen bekommt, spielt bei den Entscheidungen der Teams oftmals eine signifikante Rolle. "Wir mögen es in der Free Agency aggressiv zu sein, aber Compensatory Picks sind eben auch ein nützliches Werkzeug", erklärte 49ers GM John Lynch in Bezug auf die Vergabe der Picks. "Um diese Picks zu bekommen, musst du gute Spieler ziehen lassen. Natürlich wollen wir das nicht, aber du kannst nicht allen Spielern viel Geld bezahlen und manchmal musst du eben das Spiel mit den Comp Picks spielen."

Die Compensatory Picks 2022 nach den Picks und Teams: