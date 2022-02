Der Super Bowl 2022 zwischen den Cincinnati Bengals und den Los Angeles Rams steht kurz bevor. SPOX bietet Euch Infos zur Übertragung und erklärt, wie Ihr das Riesenspektakel auch mit englischem Originalkommentar verfolgen könnt.

Im 56. Super Bowl kämpfen in der Nacht von Sonntag (13. Februar) auf Montag (14. Februar) die Cincinnati Bengals und die Los Angeles Rams um die prestigeträchtige Vince Lombardi Trophy. Die Bengals haben dabei die Chance, zum ersten Mal in Franchise-Geschichte einen Super Bowl zu gewinnen. Die Rams hingegen durften die Trophäe immerhin einmal bereits in die Höhe stemmen - nach Super Bowl XXXIV, als das Team noch in St. Louis zuhause war und die Tennessee Titans mit 23:16 bezwang.

Gespielt wird Super Bowl LVI im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien. Um 0:30 Uhr deutscher Zeit wird das Duell zwischen den Bengals und den Rams mit dem Kick-Off eröffnet. In der Halbzeit sorgen die Hip-Hop-Größen Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg und Kendrick Lamar mit der R&B-Sängerin Mary J. Blige für Unterhaltung.

© getty Die Rams gewannen im Jahr 2000 den Super Bowl XXXIV (der erste und bislang einzige Titel der Franchise).

Super Bowl 2022, Übertragung mit englischem Originalkommentar verfolgen: So funktioniert's

Beim letzten Spiel der NFL-Saison 2021/22 habt Ihr die Möglichkeit, das Spektakel mit englischem Originalkommentar zu verfolgen. Diese Option bietet der Streamingdienst DAZN, der natürlich auch in deutscher Sprache den Super Bowl überträgt, an. Das deutschsprachige Team, das mit der Vorberichterstattung um 23.30 Uhr die Super-Bowl-Nacht beginnt, bilden Moderator Flo Hauser, Kommentator Martin Pfanner und Experte Adrian Franke.

Um die Super-Bowl-Übertragung auf DAZN - sowohl mit englischen als auch mit deutschen Kommentatoren - überhaupt nutzen zu können, wird ein Abonnement benötigt. Dieses kostet seit dem 1. Februar für Neukunden und wiederkehrenden Kunden 29,99 Euro pro Monat und 274,99 Euro pro Jahr.

Habt Ihr erstmal ein Abo, öffnen sich Euch zahlreiche Türen und Ihr bekommt auf einen Schlag Zugriff auf Spiele der UEFA Champions League, der Fußball-Bundesliga, auf Handball, Spiele der NBA, Radsport, Motorsport, Tennis, die Olympischen Winterspiele, MMA, Boxen und noch viel mehr.

Eine Million pro Suite? Die irren Fakten zum Super-Bowl-Stadion © imago images 1/15 Am 13. September 2020 spielten die L.A. Rams nach fast vier Jahren Bauzeit erstmals im neu errichtete SoFi Stadium. Am 14. Februar Februar findet dort dann auch Super Bowl LVI statt und zu diesem Anlass schauen wir auf die Zahlen rund um das Stadion. © getty 2/15 Neben den Rams ist das SoFi Stadium auch das Zuhause der L.A. Chargers, die hier ebenfalls ihre Heimspiele bestreiten. © getty 3/15 Eigentlich hätte der Football-Palast bereits 2019 fertiggestellt werden sollen. Doch durch starke Regenfälle im Jahr 2017 verzögerte sich der Bau um ein ganzes Jahr. © getty 4/15 Fast 2,1 Millarden Euro hat allein der Bau des Stadions gekostet – und da sind die Kosten für das gesamte Areal, auf dem das Stadion steht, noch gar nicht miteingerechnet. © getty 5/15 Nimmt man die Kosten für den gesamten Komplex dazu, hat das Ganze mehr als 4,3 Millarden Euro in Anspruch genommen. © imago images 6/15 SoFi, ein Finanztechnologieunternehmen aus den USA sicherte sich die Namensrechte der Sportstätte im Jahr 2019 - für stolze 30 Millionen Dollar jährlich. © imago images 7/15 Zwischen dem Stadion und einer dazugehörigen Open-Air-Bühne mit 6.000 Plätzen befindet sich ein fast ein Hektar großer Plaza, inklusive eines Flusses mit Wasserfällen. © imago images 8/15 Das SoFi Stadium ist circa 30 Meter tief in den Boden gebaut und die Überdachung befindet sich mehr als 80 Meter über dem Spielfeld. An beiden Enden des Stadions befinden sich schließbare Klappen, durch die zusätzliche Luft hinein gelassen werden kann. © getty 9/15 Das Videoboard erstreckt sich über 110 Meter bei einem Gewicht von 1100 Tonnen. Es beinhaltet 6500 Quadratmeter mit LED’s und 268 Lautsprecher. © getty 10/15 Wie viel das Videoboard im SoFi Stadium gekostet hat, ist nicht bekannt. Es ist allerdings dreimal so groß wie das Videoboard im AT&T Stadium und das hatte bereits schlanke 35 Millionen Euro gekostet. © getty 11/15 Im Stadion selbst befinden sich 70.000 Sitzplätze, die bei größeren Events auf 100.000 ausgeweitet werden können. © imago images 12/15 Insgesamt 260 Luxus-Suiten befinden sich im Stadion. Die teuerste Suite kostet allein für den Super Bowl mehr als eine Million Euro und beinhaltet 22 Tickets, fünf VIP-Parkplätze und Catering. © getty 13/15 Karten für Super Bowl LVI gibt es ab etwa 520 Euro zu kaufen. Das Kontingent an Tickets zu diesem Preis ist aber sehr gering. Nur mit etwas Glück können Fans ein reguläres Ticket erhalten - nämlich über eine Lotterie der NFL. © getty 14/15 Wesentlich aussichtsreicher ist die Chance auf ein Ticket über den Zweitmarkt - das ist dann aber mit wesentlich höheren Preisen verbunden. Im vergangenen Jahr lag der Durchschnittspreis für ein Ticket bei knapp 7000 Euro. © imago images 15/15 Wie NBC am 1. Februar unter Berufung auf den SeatGeek's Super Bowl ticket tracker berichtete, beträgt der Durchschnittspreis für ein Ticket für Super Bowl LVI 8950 Euro - so hoch wie noch nie in der Geschichte des Super Bowls.

