Mit der Austragung des Super Bowl LVI ist die NFL-Saison 2021 offiziell zu Ende gegangen. Die nächste Saison steht jedoch schon in den Startlöchern und einer der wichtigsten Termine ist der NFL Draft 2022. Alles Informationen zum NFL Draft 2022 und wo Ihr dessen Übertragung live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der NFL Draft 2022 ist der insgesamt 87. Draft in der Geschichte der NFL. Schon im Jahr 2020 sollte der Draft in Las Vegas stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der NFL Draft 2020 jedoch virtuell abgehalten. In diesem Jahr findet das Highlight der Offseason jedoch in Las Vegas statt!

Beim Draft werden die besten College-Talente des Landes von den NFL-Teams ausgewählt. Das schlechteste Team der abgelaufenen Saison hat dabei das Recht in jeder Runde als Erstes einen Spieler auszuwählen. Der Super Bowl-Champion darf dabei als Letztes in jeder Runde einen Spieler auswählen. In diesem Jahr haben die LA Rams, der amtierende Super Bowl-Sieger, jedoch keinen Pick in der ersten Runde.

NFL Draft 2022: Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream - Der Zeitplan

Runde Datum Zeit (MEZ) 1. 29. April 02.00 Uhr 2. und 3. 30. April 01.00 Uhr 4. bis 7. 30. April 18.00 Uhr

NFL Draft 2022: Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Der NFL Draft 2022 wird in diesem Jahr vom 28.-30. April stattfinden. Aufgrund der Zeitverschiebung beginnt die erste Runde in Deutschland in der Nacht vom 28. auf den 29. April um 02.00 Uhr und die zweite Runde vom 29. auf den 30. April um 01.00 Uhr deutscher Zeit. In diesem Jahr wird der Draft nämlich im Allegiant Stadium in Las Vegas, im US-Bundesstaat Nevada, ausgetragen. Das Stadion ist die Heimspielstätte der Las Vegas Raiders. Wie üblich findet am ersten Tag des Drafts nur die Ziehung der ersten Runde statt. Am zweiten Tag werden dann die Spieler der zweiten und dritten Runde gezogen. Die Ziehungen der Runden vier bis sieben werden am letzten Tag des NFL Drafts abgehalten.

© getty Der NFL Draft 2022 wird im Allegiant Stadium, dem Heimstadion der Las Vegas Raiders, stattfinden.

Die Draft-Reihenfolge ergibt sich aus dem Abschneiden der Teams in der letzten Saison. Die Jacksonville Jaguars waren mit einer Bilanz von 3-14 das schlechteste Team in der letzten Saison. Sie dürfen beim NFL Draft 2022 den ersten Spieler auswählen. Für gewöhnlich hat der amtierende Super Bowl-Sieger den letzten Draft-Pick in jeder Runde.

Die Los Angeles Rams tradeten jedoch ihre ersten drei Picks im Draft. Sie dürfen also erst in der vierten Runde das erste Mal einen Spieler auswählen. Das ist auch die Besonderheit des Drafts. Die Teams dürfen ihre Picks als Trade-Kapital einsetzten - so könnten die Jacksonville Jaguars auch ihren ersten Pick für Spieler und oder andere Draftpicks eintauschen.

Die Draft-Klasse in diesem Jahr gilt als nicht so stark besetzt wie die Draft-Klassen der vergangenen Jahre, vor allem auf der Quarterback-Position. Die Draft-Klasse 2022 ist eher tief besetzt, gute Prospects sieht man vor allem auf Seiten der Defense und der Offensive Line. Einen klaren Nummer-Eins-Pick gibt es in diesem Jahr jedoch nicht.

NFL Draft 2022: Die Top-Prospects in der Übersicht

Spieler Position College Aidan Hutchinson Edge Michigan Kayvon Thibodeaux Edge Oregon Evan Neal Offensive Tackle Alabama Kyle Hamilton Safety Notre Dame Derek Stingley Cornerback LSU Charles Cross Offensive Tackle Mississippi State Ikem Ekwonu Offensive Tackle North Carolina State Nakobe Dean Linebacker Georgia Drake London Wide Receiver USC Ahmad Gardner Cornerback Cincinnati Tyler Linderbaum Center Iowa Garrett Wilson Wide Receiver Ohio State Kenny Pickett Quarterback Pittsburgh

NFL Draft 2022: Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream

Offiziell ist noch nichts bestätigt. Doch es gilt als so gut wie sicher, dass auch in diesem Jahr der NFL Draft im TV bei ProSiebenMaxx gezeigt wird und unter anderem DAZN den Draft live und in voller Länge im Livestream zeigt.

NFL Draft 2022: Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im letzten Jahr zeigte ProSiebenMaxx die erste Runde des NFL Drafts 2021 live und in voller Länge im Free-TV. Ob das in diesem Jahr auch der Fall sein wird, ist noch nicht offiziell bestätigt. Doch die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Die erste Runde des NFL Drafts 2022 wird in der Nacht vom 28. auf den 29. April um 02.00 Uhr deutscher Zeit beginnen.

Draft-Reihenfolge nach dem Super Bowl komplett: Wer zieht den ersten QB? © getty 1/33 Der Super Bowl ist Geschichte! Und damit steht jetzt auch die komplette Draft-Reihenfolge fest. 5 Teams (Rams, Bears, 49ers, Seahawks, Colts) müssen Stand jetzt leider zuschauen. SPOX gibt einen Überblick und nennt die Team-Needs. © getty 2/33 32. Pick: DETROIT LIONS (3-13-1) - Pick von den L.A. RAMS (12-5) - Größte Team-Needs: Quarterback, Wide Receiver, Defensive Line © getty 3/33 31. Pick: CINCINNATI BENGALS (10-7) - Größte Team-Needs: Offensive Line, Safety, Linebacker © getty 4/33 30. Pick: KANSAS CITY CHIEFS (12-5) - Größte Team-Needs: Cornerback, Wide Receiver, Safety © getty 5/33 29. Pick: MIAMI DOLPHINS via San Francisco 49ers (10-7) - Größte Team-Needs: Offensive Line, Tight End, Wide Receiver © getty 6/33 28. Pick: GREEN BAY PACKERS (13-4) - Größte Team-Needs: Defensive Line, Tight End, Wide Receiver © getty 7/33 27. Pick: TAMPA BAY BUCCANEERS (13-4) Größte Team-Needs: Quarterback, Wide Receiver, Defensive Line © getty 8/33 26. Pick: TENNESSEE TITANS (12-5) Größte Team-Needs: Offensive Line, Linebacker, Wide Receiver © getty 9/33 25. Pick: BUFFALO BILLS (11-6) Größte Team-Needs: Defensive Line, Offensive Line, Running Back © getty 10/33 24. Pick: DALLAS COWBOYS (12-5) - Größte Team-Needs: Offensive Line, Linebacker, Cornerback © getty 11/33 23. Pick: ARIZONA CARDINALS (11-6) - Größte Team-Needs: Defensive Line, Tight End, Cornerback © getty 12/33 22. Pick: LAS VEGAS RAIDERS (10-7) - Größte Team-Needs: Wide Receiver, Cornerback, Offensive Line © getty 13/33 21. Pick: NEW ENGLAND PATRIOTS (10-7) - Größte Team-Needs: Cornerback, Wide Receiver, Linebacker © getty 14/33 20. Pick: PITTSBURGH STEELERS (9-7-1) - Größte Team-Needs: Quarterback, Offensive Line, Cornerback © getty 15/33 19. Pick: PHILADELPHIA EAGLES (9-8) - Größte Team-Needs: Wide Receiver, Defensive Line, Linebacker © getty 16/33 18. Pick: NEW ORLEANS SAINTS (9-8) - Größte Team-Needs: Quarterback, Wide Receiver, Offensive Line © getty 17/33 17. Pick: LOS ANGELES CHARGERS (9-8) - Größte Team-Needs: Defensive Line, Wide Receiver, Linebacker © getty 18/33 16. Pick: PHILADELPHIA EAGLES via Indianapolis Colts (9-8) - Größte Team-Needs: Wide Receiver, Defensive Line, Linebacker © getty 19/33 15. Pick: PHILADELPHIA EAGLES via Miami Dolphins (9-8) - Größte Team-Needs: Wide Receiver, Defensive Line, Linebacker © getty 20/33 14. Pick: BALTIMORE RAVENS (8-9) - Größte Team-Needs: Defensive Line, Offensive Line, Safety © getty 21/33 13. Pick: CLEVELAND BROWNS (8-9) - Größte Team-Needs: Defensive Line, Wide Receiver, Linebacker © getty 22/33 12. Pick: MINNESOTA VIKINGS (8-9) - Größte Team-Needs: Defensive Line, Offensive Line, Cornerback © getty 23/33 11. Pick: WASHINGTON FOOTBALL TEAM (7-10) - Größte Team-Needs: Quarterback, Offensive Line, Safety © getty 24/33 10. Pick: NEW YORK JETS via Seattle Seahawks (7-10) - Größte Team-Needs: Cornerback, Wide Receiver, Tight End © getty 25/33 9. Pick: DENVER BRONCOS (7-10) - Größte Team-Needs: Quarterback, Offensive Line, Linebacker © getty 26/33 8. Pick: ATLANTA FALCONS (7-10) - Größte Team-Needs: Defensive Line, Offensive Line, Wide Receiver © getty 27/33 7. Pick: NEW YORK GIANTS via Chicago Bears (6-11) - Größte Team-Needs: Quarterback, Offensive Line, Tight End, Quarterback © getty 28/33 6. Pick: CAROLINA PANTHERS (5-12) - Größte Team-Needs: Quarterback, Offensive Line, Defensive Line © getty 29/33 5. Pick: NEW YORK GIANTS (4-13) - Größte Team-Needs: Offensive Line, Tight End, Quarterback © getty 30/33 4. Pick: NEW YORK JETS (4-13) - Größte Team-Needs: Cornerback, Wide Receiver, Tight End © getty 31/33 3. Pick: HOUSTON TEXANS (4-13) - Größte Team-Needs: Quarterback, Offensive Line, Defensive Line, Cornerback © getty 32/33 2. Pick: DETROIT LIONS (3-13-1) - Größte Team-Needs: Quarterback, Wide Receiver, Defensive Line © getty 33/33 1. Pick: JACKSONVILLE JAGUARS (3-14) - Größte Team-Needs: Offensive Line, Wide Receiver, Tight End

NFL Draft 2022: Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Der Privatsender ProSiebenMaxx zeigt seine NFL-Übertragungen für gewöhnlich auch im kostenlosen Livestream auf ran.de. Im letzten Jahr konntet Ihr auch dort die übrigen Runden des Draft live erleben.

Auf DAZN konntet Ihr im letzten Jahr ebenfalls alle Runden des NFL Drafts live und in voller Länge im Livestream verfolgen. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird DAZN auch in diesem Jahr den NFL Draft vollumfänglich übertragen.

NFL Draft 2022: Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

NFL Draft 2022: Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream - Die erste Runde in der Übersicht