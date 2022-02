Was für eine Show! Beim 56. Super Bowl heizten Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg und Co. den Zuschauern in der Halftime-Show ein. Hier könnt Ihr den Act im Video sehen.

Halftime-Show beim Super Bowl 2022 im Video - Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar Mary J. Blige

Snoop Dogg eröffnete zusammen mit Dr. Dre die Halftime-Show. Dazu kamen Auftritte von Kendrick Lamar, Mary J. Blige und Eminem.

Als Überraschungsact war 50 Cent zu sehen. Circa 15 Minuten dauerte die Halftime-Show. Hier geht es zum kompletten Video der Show.

Halftime-Show beim Super Bowl 2022: Diese Stars traten auf

In diesem Jahr standen - anders als beispielsweise im vergangenen Jahr ("The Weeknd") - gleich mehrere Stars auf der Bühne. Mit Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar und Mary J. Blige hatte es das Line-Up in sich.

Halftime-Show beim Super Bowl 2022: Gigantischer Trailer

Bereits vorab sorgten die Musik-Stars für Aufsehen. Ein epischer Trailer zur Halftime-Show wurde mehrere Tage vor dem Super Bowl veröffentlicht. Hier könnt Ihr diesen nochmal sehen.

