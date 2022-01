NFL Week 18 Recaps: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 18

Es ist soweit! Die letzte Woche der Regular Season steht an. Die Colts, 49ers und Saints bangen im frühen Fenster um die Playoffs, ehe sich die Raiders und Chargers schließlich zum Playoff-Endspiel treffen. Die Chiefs schielen in Denver noch auf die Bye Week, Rams und Cardinals kämpfen im Fernduell um den Sieg in der Division.

Den kompletten Sonntag gibt es sowohl in der deutschen Konferenz ENDZN als auch in der Original-Konferenz NFL RedZone live auf DAZN.

Los geht es jeden Sonntag ab 19 Uhr live.

NFL Previews Week 18 2021

Das Spiel der Woche

Las Vegas Raiders (9-7) - Los Angeles Chargers (9-7) (Mo., 2.20 Uhr live auf DAZN)

Ein Endspiel in Vegas! Die Raiders und Chargers treffen zum Abschluss der Regular Season aufeinander und das Match hat bereits durchaus Playoff-Charakter: Der Gewinner der Begegnung zieht sicher in die Playoffs ein, der Verlierer wird die Postseason sehr wahrscheinlich verpassen. Hier könnt Ihr eine ausführliche Vorschau auf das Spiel lesen.

Denver Broncos (7-8) - Kansas City Chiefs (11-5) (Sa., 22.30 Uhr live auf DAZN)

Ein Spiel ohne Bedeutung zum Auftakt des Wochenendes? Nicht ganz! Für die Chiefs geht es nach wie vor um Platz eins in der Conference, den die Franchise durch ihre Niederlage gegen die Bengals in der Vorwoche wieder aus der Hand geben musste. Bei einer Niederlage der Titans wäre eine Bye Week in der Wild Card Round allerdings immer noch drin - sofern Kansas City die Broncos schlägt. Große Pausen für Patrick Mahomes, Travis Kelce und Co. sollte man beim AFC-West-Champion daher eher nicht erwarten.

Die Gastgeber wiederum haben keine Chance mehr auf die Playoffs, die deutliche Pleite gegen die Chargers besiegelte das Schicksal der Broncos endgültig. Somit scheint es zunehmend wahrscheinlich, dass Vic Fangio in der Nacht auf Sonntag sein letztes Spiel als Head Coach der Broncos verbringen wird. Der Defensiv-Guru verpasste in seinen ersten drei Saisons als Head Coach in Denver stets die Playoffs, vermutlich werden seine Vorgesetzten nun die Reißleine ziehen. Aber wer weiß? Vielleicht kann Fangio seinen Kopf mit einem Überraschungserfolg über die Chiefs noch retten?

Philadelphia Eagles (9-7) - Dallas Cowboys (11-5) (So., 2.15 Uhr live auf DAZN)

Sowohl die Eagles als auch die Cowboys haben ihr Playoff-Ticket bereits sicher in der Tasche, für beide geht es allerdings noch um einen möglichst guten Seed und somit einem vermeintlich einfacheren Gegner in der ersten Playoff-Runde. Die Eagles bekommen wohl zahlreiche Spieler von der Covid-Liste zurück und sollten Head Coach Nick Sirianni zufolge mit voller Feuerkraft gegen die Cowboys antreten können. Das Duell der starken Offensive Line der Gastgeber gegen Dallas' herausragende Front Seven dürfte spannend mitanzusehen sein.

Die Defense der Cowboys hat sich über die zweite Saisonhälfte zur vielleicht besten der NFL entwickelt, mit Micah Parsons, DeMarcus Lawrence und Trevon Diggs verfügt die Unit gleich über mehrere Ausnahmespieler, die am letzten Spieltag auch Jalen Hurts zusetzen können sollten. Sorgen bereitete zuletzt allerdings hin und wieder die Offense, die sich inkonstant präsentierte. Dak Prescott leistete sich in den letzten Wochen ungewöhnlich viele Fehler, ein starker Auftritt vor den Playoffs könnte den Quarterback nochmal Selbstvertrauen tanken lassen.

Cleveland Browns (7-9) - Cincinnati Bengals (10-6) (So., 19 Uhr)

Für die Browns hat der letzte Spieltag keine Playoff-Implikationen mehr. Nach der bitteren Pleite gegen die Steelers hat Cleveland keine Chance mehr auf ein Postseason-Ticket, es ist der Abschluss einer in jeder Hinsicht enttäuschenden Saison. Die Bengals haben ihr Playoff-Ticket durch den vorzeitigen Division-Sieg in der AFC North zwar bereits sicher in der Tasche, dennoch geht es für Cincy durchaus noch um ein bisschen: Mit einem Sieg könnte das Team von Head Coach Zac Taylor theoretisch noch auf Platz eins in der AFC springen und sich somit eine Bye Week in der Wild Card Round sichern.

Ein Duell zweier ehemaliger Nummer-eins-Picks wird es in Cleveland allerdings nicht geben. Baker Mayfield, der fast die gesamte Saison mit mehreren Verletzungen spielte, wird nach seinem üblen Auftritt gegen Pittsburgh endlich geschont, auf der Gegenseite bekommt Joe Burrow eine Pause - vermutlich, um ihn vor den Playoffs noch kleinere Blessuren auskurieren lassen zu können. Starten werden am Sonntag somit Case Keenum auf Seiten der Browns und Brandon Allen für die Bengals.

Detroit Lions (2-13-1) - Green Bay Packers (13-3) (So., 19 Uhr)