SPOX-Voting: Season Awards in der NFL

Die Regular Season neigt sich dem Ende entgegen, doch bevor es in die Playoffs geht, ist es Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen und die wichtigsten Awards zu verteilen. Und daher bitten wir Euch um Eure Stimmen.

Am Ende einer jenen NFL-Saison stehen die Awards an. Vergeben werden sie zwar erst kurz vorm Super Bowl, aber die Abstimmungen erfolgen bereits vor den Playoffs. Das wollen wir auf SPOX ebenfalls so handhaben, weshalb diese Abstimmung bereits am Montagabend schließt, Eile ist also geboten.

Während es in Sachen MVP einen klaren Favoriten in Aaron Rodgers von den Packers gibt, leisten sich gleich einige hochklassige Spieler enge Rennen bei den Auszeichnungen für den besten Offensiv-Rookie oder den besten Offensivspieler. Und auch der Coach des Jahres könnte in diesem Jahr eine enge Kiste werden. Stimmt also ab und verratet uns, wer bei Euch die Nase vorn hat!

Am Voting teilnehmen könnt Ihr im Web direkt hier im Artikel. Für App-User geht es hier zum Voting.