Seit heute morgen stehen die Teilnehmer des Super Bowl 2022 fest. Zeit einen Blick auf das größte Einzelsportereignis des Jahres zu werfen. Alle Informationen zum NFL-Finale liefern wir Euch in diesem Artikel.

Es ist angerichtet: Im Super Bowl 56. treffen die Los Angeles Rams auf die Cincinnati Bengals. Schon zum zweiten Mal in Folge trägt ein Team den Super Bowl in seinem Heimstadion aus. Schaffen es die LA Rams, wie im letzten Jahr die Tampa Bay Buccaneers, ihr Heimspiel zu gewinnen oder können die Cincinnati Bengals rund um Joe Burrow am Ende die Vince Lombardi Trophy in die Höhe stemmen?

Super Bowl 2022: Uhrzeit, Stadion, Teams, Übertragung - alle Informationen zum NFL-Finale

Der Super Bowl 2022 findet in der Nacht vom Sonntag, den 13. Februar, auf Montag, den 14. Februar, statt. Kickoff ist am frühen Montagmorgen um 00.30 Uhr deutscher Zeit. Gespielt wird im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien (USA). Das im August 2020 eröffnete Stadion ist die Heimspielstätte der LA Chargers, sowie die des diesjährigen Super Bowl-Teilnehmers Los Angeles Rams.

Der Super Bowl ist in jedem Jahr das größte Einzelsportereignis auf der Welt. Hunderte Millionen Zuschauer verfolgen das NFL-Finale im Frühjahr jeden Jahres live. Einen Teil der spektakuläres Ereignis macht auch die traditionelle Halftime Show aus, bei der die größten Musikstars der Welt auftreten. In diesem Jahr sind das gleich fünf Künstler: Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige, Snoop Doog sowie Kendrick Lamar. Ein Konzert der Extraklasse ist in gut zwei Wochen also zu erwarten.

Super Bowl 2022: Die Teams

Die Los Angeles Rams sind das zweite Team in Folge, die einen Super Bowl in ihrem Heimstadion gewinnen können. Um das zu erreichen ist das Team von Headcoach Sean McVay All-In gegangen: Vor der Saison sicherten sich die Rams per Trade mit Matthew Stafford einen neuen Quarterback. Im Laufe der Saison wurde das schon mit Stars gespickte Team noch mit Von Miller und Odell Beckham Jr. ergänzt. Gereicht hat das am Ende für eine Regular Season Bilanz von 12-5 und dem Sieg in der NFC-West.

In der Wildcard-Runde der Playoffs gab es gegen den Divisionsrivalen Arizona Cardinals einen lockeren 34:11-Sieg. Die beiden nächsten Playoff-Spiele gewannen die Rams jedoch auf dramatische Weise mit jeweils nur drei Punkten Abstand. Mit 30-27 wurde der amtierende Super Bowl-Champion, die Tampa Bay Buccaneers rund um NFL-Legende Tom Brady, ausgeschaltet. Im Conference Championship Game folgte ein umkämpfter 20-17-Erfolg gegen die San Francisco 49ers. Nun wartet mit den Cincinnati Bengals ein junges, aufstrebendes Team auf die LA Rams im Super Bowl 2022.

Die Cincinnati Bengals sind in dieser NFL-Saison eines der Überraschungsteams. Mit einer Bilanz von 10-7 in der Regular Season schafften es die in den Playoffs an Nummer vier gesetzten Bengals tatsächlich in den Super Bowl. Die beiden Starspieler der Bengals sind vor allem Quarterback Joe Burrow und sein Rookie-Receiver Ja'Marr Chase. Die beiden jungen Spieler, die schon im College zusammen gespielt haben, sind einer der Hauptgründe weshalb die in der Vergangenheit durchaus gebeutelte Franchise wieder das NFL-Finale bestreiten darf. Erstmals seit 1988 steht das Team aus Cincinnati nämlich wieder im Super Bowl. Auf dem Weg dahin schalteten die Bengals unter anderem die Kansas City Chiefs rund um Star-Quarterback Patrick Mahomes aus. Schafft es Quarterback Joe Burrow schon in seinem zweiten NFL-Jahr den Super Bowl zu gewinnen?

© getty Matthew Stafford wechselte erst zu Beginn dieser NFL-Saison zu den LA Rams. Nun kann er in seinem Heimstadion den Super Bowl 56. gewinnen.

Super Bowl 2022: Uhrzeit, Stadion, Teams, Übertragung - alle Informationen zum NFL-Finale im Überblick - Die Übertragung im TV und Livestream

Im Free-TV läuft der Super Bowl 2022 live und in voller Länge bei ProSieben. Am Sonntag, den 13. Februar um 23.05 Uhr, beginnen auf dem Privatsender die Vorberichte zum Spiel. Der Kickoff folgt dann um 00.30 Uhr. Alternativ könnt Ihr die Partie auch auf ran.de im kostenlosen Livestream vollumfänglich verfolgen.

DAZN übertragt den Super Bowl 2022 ebenfalls live und in voller Länge in gut zwei Wochen. Die Übertragung des Spiels beginnt beim Streamingdienst um 23.30 Uhr. Als Moderator führt Flo Hauser durch die Sendung. Das Spiel wird am frühen Montagmorgen von Martin Pfanner und DAZN-Experte Adrian Franke kommentiert.

Neben der NFL seht Ihr auf DAZN auch die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NBA, die NHL, Tennis, Boxen und noch viele weitere Highlights aus der Sportwelt. Ein Abo kostet bei DAZN ab dem 01. Februar 29,99 Euro im Monat, oder 274,99 Euro im Jahr. Für alle die, die schon vor dem 01. Februar ein Abonnement bei DAZN besitzen, ändert sich der Tarif nicht bis zum 31. Juli.

