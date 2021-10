Neben sportlichen Highlights sorgt beim Super Bowl auch die Halbzeitshow stets für ein Spektakel. Die Künstler, die in dieser Saison bei Super Bowl LVI in der Pause auftreten werden, sind absolute Weltstars. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer gemeint ist.

Die NFL befindet sich aktuell in der vierten Woche der Regular Season. Nichtsdestotrotz werden jetzt bereits Fragen bezüglich des 56. Super Bowls, der am Ende der Saison zur Ermittlung des Meisters ausgetragen wird, beantwortet. Eine der interessantesten Fragen ist dabei: Welche Künstler sind in der Halbzeitshow dabei?

Dies beantworten wir Euch im Folgenden.

© getty Die Tampa Bay Buccaneers um Star-Quarterback Tom Brady wollen ihren Titel verteidigen.

Super Bowl Halftime Show: Welche Künstler sind dabei?

Besonders Hip-Hop-Fans haben Grund zur Freude: In der Nacht vom 13. auf den 14. Februar im SoFi Stadium, der Spielstätte der Los Angeles Rams und Los Angeles Chargers, in Inglewood, Kalifornien, werden in der Super-Bowl-Halbzeit mit Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, Snoop Dogg und Mary J. Blige fünf Legenden des Genres auftreten. Dies hat die NFL bereits bestätigt. Ganze 43 Grammys und 19 Nummer eins Alben gehören unter anderem zu den Verdiensten der fünf Musiker.

Dr. Dre, der vor allem für seine Arbeit als Produzent bekannt ist, und Snoop Dogg gehören bereits seit den 90er Jahren zur Hip-Hop-Elite. Eminem wuchs in den späten 90ern, mit Dr. Dre an seiner Seite, ebenfalls zum Star heran und ist bis heute mit zwei Diamantschallplatten für die Alben "The Marshall Mathers LP" und "The Eminem Show" der erfolgreichste Rap-Künstler aller Zeiten.

Kendrick Lamar gehört zu den bereits etablierten Rappern der neueren Generation und ist unter anderem für Hits wie "Humble" oder "Swimming Pools (Drank)" bekannt.

Die Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin Mary J. Blige zählt mit 40 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten R&B Künstlern aller Zeiten. Ihr Song "Familiy Affair" war ihr erster Nummer-eins-Hit und ist bis heute wohl auch ihr bekanntestes Lied.

Super Bowl LVI live im TV und Livestream

Der 56. Super Bowl wird in Deutschland von mehreren Anbietern übertragen. Einer davon bietet das Spektakel auch im Free-TV an. Dabei handelt es sich um den Privatsender ProSieben, der bereits während der Regular Season für die Übertragung zahlreicher NFL-Spiele im Free-TV und kostenlosen Livestream bei ran.de verantwortlich ist.

