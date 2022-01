Podcast Divisional-Runde: Werfen die Niners auch Green Bay raus?

Können die 49ers nach dem Sieg in Dallas auch die Packers in Green Bay schlagen? Kegeln die Rams den Titelverteidiger raus? Wer gewinnt den Kracher zwischen Chiefs und Bills - und schaffen es die Titans oder die Bengals ins Championship Game? Der deutsche NFL-Podcast "Down Set Talk!" bereitet euch vor auf die Divisional-Runde.

SPOX-NFL-Redakteur Adrian Franke hat gemeinsam mit Moderator Christoph Kröger im April 2018 den Down, Set, Talk! Podcast gegründet. Dabei sollen wöchentliche Analysen und taktische Hintergründe genauso im Fokus stehen wie aktuelles Tagesgeschehen und auch Fantasy Football. "Down, Set, Talk!" ist der offizielle NFL-Podcast von DAZN und SPOX.

Der Rundown von Folge 197 sieht so aus:

04:15 - Quick Question

08:40 - News

18:40 - Titans vs. Bengals

40:55 - Packers vs. 49ers

01:02:55 - Buccaneers vs. Rams

01:20:00 - Chiefs vs. Bills

