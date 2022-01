Die Begegnungen in den NFL-Playoffs stehen kurz vor ihrer Austragung. Wird es sie auch im Free-TV zu sehen geben? SPOX klärt zur Übertragung der Wildcard Card Games live im TV und Livestream auf.

In der NFL geht es allmählich in die entscheidende Phase der Saison. Nach der inzwischen abgeschlossenen und 18 Wochen langen Hauptrunde geht es mit 14 Teams jetzt in die Playoffs. Los geht es am heutigen Samstag, den 15. Januar.

Die Tennessee Titans und die Green Bay Packers stehen als beste Teams der Regular Season in der AFC und der NFC bereits in der Divisional Round, alle anderen Mannschaften kämpfen in der Wild Card Round (15. bis 18. Januar) darum, ihnen dorthin zu folgen.

Die Duelle stehen auch schon fest.

© getty Unter anderem die Tampa Bay Buccaneers spielen in den Playoffs mit.

NFL-Playoffs: Die Wildcard Card Games 2022

Tag Zeit Begegnung Samstag, 15. Januar 22.30 Uhr MEZ Cincinnati Bengals - Las Vegas Raiders Sonntag, 16. Januar 2.15 Uhr MEZ Buffalo Bills - New England Patriots Sonntag, 16. Januar 19 Uhr MEZ Tampa Bay Buccaneers - Philadelphia Eagles Sonntag, 16. Januar 22.30 Uhr MEZ Dallas Cowboys - San Francisco 49ers Montag, 17. Januar 2.15 Uhr MEZ Kansas City Chiefs - Pittsburgh Steelers Dienstag, 18. Januar 2.15 Uhr MEZ Los Angeles Rams - Arizona Cardinals

Über die Wild Card Round, die Divisional Round und die Spiele der Conference Championship werden die beiden Teilnehmer am Super Bowl LVI ermittelt. Dieser steigt in diesem Jahr in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar im SoFi Stadium in Inglewood.

Wo werden die Wildcard Card Games der NFL-Playoffs übertragen? SPOX klärt Euch im Folgenden darüber auf.

NFL-Playoffs im Free-TV? Übertragung der Wildcard Card Games live im TV und Livestream

Alle Football-Fans können sich freuen, denn sämtliche Wildcard Card Games wird es in Deutschland live zu sehen geben - ein Großteil sogar im Free-TV.

ProSieben überträgt die Partien im Hauptprogramm oder bei ProSiebenMaxx und bietet dazu dann auch an, sie im Livestream zu verfolgen. Hierfür müsst Ihr Euch einfach nur auf ran.de reinklicken.

Streamingdienst DAZN geht zur Wild-Card-Round ebenfalls live auf Sendung und strahlt jedes Spiel aus. Falls Ihr noch keine Abonnenten bei DAZN seid: Bei dem Streamingdienst zahlt Ihr für ein Monatsabo 14,99 Euro, ein Jahresabo kostet 149,99 Euro.

Geboten bekommt Ihr dafür noch weitaus mehr als die NFL. Aus den USA zum Beispiel noch die NBA, darüber hinaus dann jede Menge Fußball mit der Bundesliga, der Champions League, der Primera Division, der Serie A oder der Ligue 1. Auch dabei: Wintersport, Motorsport, Tennis, Boxen u.v.m.

NFL Playoffs 2021/2022: Termine und Spielplan