Die Kansas City Chiefs und die Cincinnati Bengals kämpfen in den Playoffs der NFL um die Teilnahme am Super Bowl. So könnt Ihr das Duell heute live im TV und Livestream miterleben.

Wer sichert sich das erste Ticket zur Teilnahme am diesjährigen Super Bowl? In den Conference Championships geht es am heutigen Sonntag, den 30. Januar mit dem Aufeinandertreffen zwischen den Kansas City Chiefs und den Cincinnati Bengals los.

Der Startschuss fällt um 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit, Austragungsort ist das GEHA Field at Arrowhead Stadium in Kansas City. In der Nacht zum morgigen Montag, den 31. Januar steht dann das zweite Halbfinale an, das die Los Angeles Rams und die San Francisco 49ers gegeneinander bestreiten.

NFL Playoffs: Wie sieht es mit der Übertragung von Kansas City Chiefs vs. Cincinnati Bengals im TV und Livestream aus? Im Folgenden werdet Ihr aufgeklärt.

© getty Die Kansas City Chiefs empfangen die Cincinnati Bengals in den Conference Championships.

Kansas City Chiefs vs. Cincinnati Bengals: NFL Playoffs heute live im TV und Livestream

NFL-Fans aufgepasst: Das Duell zwischen den Kansas City Chiefs und den Bengals könnt Ihr heute live im TV und Livestream verfolgen. Dabei wird es Euch nicht mal schwer gemacht. Was das heißt? Das Match wird in Deutschland auch im Free-TV gezeigt.

ProSieben überträgt das Spiel im Hauptprogramm, los geht es um 20.45 Uhr, womit Ihr noch ein wenig eingestimmt werdet. Via ran.de wird Euch dann von ProSieben auch ein kostenloser Livestream angeboten.

Abgesehen davon lässt sich die NFL heute aber auch bei DAZN verfolgen. Der Streamingdienst besitzt ebenfalls Rechte an der Ausstrahlung und lässt Euch zwischen zwei Streams auswählen: einmal mit deutschem Kommentar (Kommentator: Franz Büchner, Experte Adrian Franke), einmal mit englischem Originalkommentar. Auch hier ist Sendungsstart um 20.45 Uhr.

DAZN ist kostenpflichtig. Wichtige Information: Der Streamingdienst hat seine Preisstruktur angepasst, verlangt von Neukunden und wiederkehrenden Kunden ab dem 1. Februar 29,99 Euro für ein Monatsabo und 274,99 Euro für ein Jahresabo.

Es besteht für alle Nicht-Kunden aber die Chance, sich bis einschließlich 31. Januar noch ein Abo zu den aktuellen Preisen zu sichern - Monatsabo für 14,99 Euro, Jahresabo für 149,99 Euro. Für Bestandskunden bleibt es zumindest bis zum 31. Juli bei diesen Preisen.

NFL Playoffs: Termine

Die Kansas City Chiefs, die Cincinnati Bengals, die Los Angeles Rams und die San Francisco 49ers kämpfen um die Teilnahme am 56. NFL-Finale. Dieses steigt dann in der Nacht zum 14. Februar mitteleuropäischer Zeit im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien.