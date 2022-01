NFL Divisional Playoffs: Tennessee Titans vs. Cincinnati Bengals und Green Bay Packers vs. San Francisco 49ers im LIVETICKER

Das wahrscheinlich beste Wochenende der NFL-Saison steht an! Am ersten Tag der Divisional Round empfangen die Tennessee Titans zunächst die Cincinnati Bengals. Im Anschluss treffen die San Francisco 49ers in Wisconsin auf die Green Bay Packers.

NFL Wildcard Playoffs: Tennessee Titans vs. Cincinnati Bengals im LIVETICKER

Vor Beginn: Kleine Mode-Info: Die Titans gehen heute in ihren dunkelblauen Jerseys mit dunkelblauen Hosen in ihr Heimspiel. Die Bengals setzen auf ihr komplett weißes Outfit. Die Teams auseinander zu halten, sollte also schon mal kein Problem sein.

Vor Beginn: Im ersten Spiel treffen die Tennessee Titans auf die Cincinnati Bengals. Kann Derrick Henry bei seiner Rückkehr sofort wieder dominieren? Wie will Tennessee Joe Burrow durch die Luft stoppen? Hier findet Ihr unsere ausführliche Vorschau auf das Spiel.

Vor Beginn: Acht Spitzenteams, vier Spiele, ein Wochenende! Die Divisional Round gilt bei vielen NFL-Fans als das beste Wochenende der Saison. Seid ihr auch schon heiß?

Vor Beginn: Willkommen zu unserem heutigen Ticker zu den Spielen in der Divisional Round.

NFL Playoff: Das Wildcard Weekend im Überblick

In der Divisional Round finden vier Spiele statt. Alle Partien seht Ihr in Deutschland live auf DAZN. Hier seht Ihr die vier Begegnungen im Überblick.