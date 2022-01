NFL: Beendet Tom Brady nach dem Playoff-Aus mit den Tampa Bay Buccaneers seine Karriere? "Habe noch nicht wirklich über meine Zukunft nachgedacht"

Tom Bradys Zukunft bleibt auch nach dem Ausscheiden mit den Tampa Bay Buccaneers aus den Playoffs vorerst offen. Unmittelbar nach der Niederlage gegen die Rams wollte sich der Quarterback nicht festlegen, ob er eine weitere Saison in der NFL spielen wird.

"Ich habe noch nicht wirlich über meine Zukunft nachgedacht", sagte Brady nach der 27:30-Niederlage seiner Buccaneers gegen die Rams. Er wolle nun "von Tag zu Tag schauen", so Brady weiter.

Physisch fühle er sich weiter "großartig", betonte der dreimalige MVP. Das Alter - Brady wäre in der kommenden Saison 45 Jahre alt - scheint bei Bradys Entscheidung somit keine zentrale Rolle zu spielen.

Head Coach Bruce Arians erklärte, die Entscheidung, ob Brady ein weiteres Jahr für die Bucs spielen wolle, liege allein beim Quarterback. Dieser sei bei den Bucs aber definitiv willkommen. Arians selbst will in der kommenden Saison erneut für Tampa Bay an der Seitenlinie stehen.

Brady steht noch ein weiteres Jahr bei den Bucs unter Vertrag, in der kommenden Saison würde er mit 20,3 Millionen Dollar gegen den Cap Space des Teams zählen. Linebacker Lavonte David betonte, er würde stolz in eine weitere Saison mit Brady gehen.

Brady spielt seit 2000 in der NFL, damals wählten ihn die New England Patriots in der sechsten Runde des Drafts aus. Seitdem gewann der 44-Jährige siebenmal den Super Bowl, darunter auch in seiner ersten Saison mit den Bucs. Brady gilt gemeinhin als der "GOAT", also der großartigste Spieler aller Zeiten.