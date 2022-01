NFL: Antonio Brown kündigt rechtliche Schritte gegen Tampa Bay Buccaneers an

Antonio Brown plant offenbar rechtliche Schritte gegen die Tampa Bay Buccaneers einzuleiten. Das gaben der Wide Receiver und sein Anwalt Sean Burstyn in einem Interview am Dienstag zu verstehen.

Auch mehrere Wochen nach seiner Entlassung bei den Buccaneers wird es um Brown nicht ruhiger. Der exzentrische Star-Receiver war zu Gast in der Talkshow "Real Sports with Bryant Gumbel" auf dem Pay-TV-Sender HBO und sprach erneut über seine Situation.

Sein Anwalt, Burstyn, erklärte dabei, dass er Schadensersatz fordere für die Entlassung Browns und für die anstehende Operation an Browns Knöchel. Es gehe ihm dabei auch um Geld, dass seinem Klienten im Rahmen des Collective Bargaining Agreements mit der NFL zustehe. Was genau er damit meinte, erklärte er jedoch nicht. Brown steht eigentlich nur sein restliches Grundgehalt zu, das ihm die Bucs für Woche 18 zahlen mussten. Es ist nicht bekannt, dass sie ihm dies vorenthalten hätten.

Darüber hinaus deutete Burstyn eine Zivilklage wegen Diffamierung wegen der Behauptung der Bucs, dass Brown mentale Probleme habe, an.

"Antonio wurde durch die Meinungsmache, dass er durch mentale Probleme nicht verlässlich sei, einen guten Job auf dem Platz zu machen, diffamiert", erläuterte Burstyn und fügte an: "Also verfolgen wir intern all unsere Rechte im Rahmen des CBA und schauen dann vielleicht, was mir außerhalb des CBA machen können."

Des Weiteren sagte Burstyn, dass er rechtlich gegen die Tampa Bay Buccaneers, Head Coach Bruce Arians und General Manager Jason Licht vorgehen werde, da sie alle "für die Meinungsmache verantwortlich sind, dass Antonio nicht verlässlich genug sei, um einen guten Job beim Football spielen zu machen, da er nicht die mentale Stärke dazu habe. Sie werden zur Verantwortung gezogen", sagte Burstyn.

Antonio Brown will "eine ganze Menge Geld"

Um welche Summe es ihnen gehe, spezifizierten Brown und Burstyn allerdings nicht. Brown sagte lediglich: "Eine ganze Menge an Geld. Eine ganze Menge." Zudem fühle er sich vom Team nicht mit Respekt behandelt, weil es seine geistige Gesundheit infrage gestellt habe.

Zudem bestritten die beiden einmal mehr die Gründe für Browns Ausraster und Abgang vom Team in Woche 17 während des Spiels bei den New York Jets. Brown hatte sich während der Partie plötzlich das Trikot vom Leib gerissen und war quer durch die Endzone in die Kabine gerannt. Speziell betonten sie, dass Arians von der angeblichen Knöchelverletzung Browns gewusst habe, die Brown zum Abgang veranlasst habe. Arians sagte seinerzeit auf die Frage, ob er gewusst habe, dass Brown verletzt sei: "Nein, das wusste ich nicht."

Ferner behauptete Brown, dass die Bucs ihm 200.000 Dollar geboten hätten, um sich in ärztliche Behandlung für seine geistige Gesundheit zu begeben. "Die Typen bei den Tampa Bay Bucs haben versucht, mir 200.000 Dollar zu geben, damit ich in ein Irrenhaus gehe, damit es so aussehen würde, als wüssten sie, wovon sie sprechen", sagte Brown.

Browns Skandal-Akte: Beschimpfungen, Randale und "Gottes Plan" © getty 1/41 Antonio Brown hat mal wieder für einen Skandal gesorgt - und diesmal womöglich tatsächlich seine NFL-Karriere pulverisiert. Es ist nur ein weiterer von zahlreichen Fehltritten. Wir zeigen die gesamte Skandalakte von AB. © NFL 2/41 Am 2. Januar verabschiedet sich Brown mitten im Spiel gegen die Jets. Er zieht sein Trikot aus und läuft über das Spielfeld in die Katakomben. Sowas gab es zuvor noch nie, Kommentatoren und Mitspieler sind perplex! © getty 3/41 Brown hatte keine Verletzung, verließ das Stadion aber noch während des laufenden Spiels. Bruce Arians machte direkt nach dem Spiel klar, dass die Bucs sich von Brown trennen werden. Dabei hatten sie ihm vorher so Einiges durchgehen lassen... © getty 4/41 Wir starten allerdings ganz am Anfang und erzählen von Heißluftballons, gefrorenen Füßen und deutlich schlimmeren Vergehen. Los geht es mit der Story, wie sich AB von den Oakland Raiders förmlich weg- und zu den New England Patriots hinekelte... © getty 5/41 Wirklich los gingen die Querelen von und mit Antonio Brown sicherlich im Januar 2017. Kurz nach dem Playoff-Sieg über die Chiefs griff AB zum Handy und streamte die Kabinen-Siegesfeier auf Facebook Live (samt Beleidigungen von Tomlin gegen die Patriots) © getty 6/41 Nicht nur wegen der nun öffentlichen Schimpfwörter gegen den kommenden Gegner, sondern vielmehr wegen des Verstoßes gegen Teamregeln musste AB 10.000 Dollar löhnen. Aber kein Problem! Wie rauskam, zahlte ihm Facebook 244.000 Dollar für die Aktion. © getty 7/41 Im Oktober 2017 teilte ESPN-Experte und Ex-Teamkollege Ryan Clark gegen Brown aus. Er nannte ihn einen "selbstsüchtigen Heuchler", nachdem sich AB bei einem klaren Sieg aufregte, weil ihn Ben Roethlisberger einmal offen stehend übersehen hatte. © getty 8/41 Im April 2018 wird es ernst: AB tickt in seinem Wohnkomplex in Florida aus und wirft Möbel und Vasen aus dem Fenster ... und trifft dabei beinahe ein 22 Monate altes Kind und dessen Großvater. Es kommt zur Klage. © getty 9/41 Im Dezember 2018 verscherzt es sich AB auch mit den Steelers: Er streitet mit Big Ben, bewirft diesen mit einem Football und schwänzt anschließend das Training. Folglich wird er fürs letzte Spiel der Saison suspendiert und geht vor Spielende. © fox 10/41 Im Januar 2019 wird es dann etwas seichter: Brown wird demaskiert in der TV-Show "The Masked Singer"! Er war das Nilpferd. © instagram.com/ab 11/41 Im Februar 2019 dann kommt es zu einer Auseinandersetzung mit der schwangeren Mutter seiner Kinder. Er schubst sie, nachdem jene um Geld für einen Friseur-Besuch seines Sohnes gebeten hatte. © twitter.com/AB84 12/41 Auch im Verkehr schlägt Brown über die Stränge - mehrfach! Er wird etwa zweimal an der gleichen Stelle mit überhöhter Geschwindigkeit erwischt. Einmal mit Tempo 100 MPH in einer 45er-Zone. Zum Gerichtstermin erscheint er erst auch nicht. © getty 13/41 Am Valentinstag 2019 schreibt er dann auf seinen sozialen Kanälen den Satz "Time to move on". Dabei weiß doch jeder: Man macht doch nicht mit jemandem AM Valentinstag Schluss. Wenn, dann vorher ... © getty 14/41 Im März gibt AB ein bizarres Interview samt blauen Dreadlocks und gefärbtem Bart in einer Prunkvilla für ESPN. Darin erklärt er unter anderem, dass er Football eigentlich nicht brauche. © getty 15/41 Gleichzeitig beginnen die Steelers, sich ernsthaft mit einem Trade zu befassen. Ein großer Interessent: Jon Gruden von den Raiders. Er schwadroniert, wie magisch Brown doch sei und was andere von ihm lernen könnten. Chucky ist entzückt! © getty 16/41 Kurz darauf ist es soweit: AB wird zu den Raiders getradet! Dafür erhalten die Steelers einen Dritt- und einen Fünftrundenpick. Sie haben zwar 20 Millionen Dollar an "Dead Money" am Hals, aber egal, Hauptsache, er ist weg. © getty 17/41 Was die Öffentlichkeit seinerzeit noch nicht wusste: AB sorgt bereits während der Offseason-Minicamps für Aufsehen mit seiner Helm-Problematik und attackiert sogar Coaches. Höhepunkt: Er bemalt seinen alten Helm und will damit trainieren! © getty 18/41 Zum Start des Training Camps im Juli landet Brown direkt auf der Non-Football Injury List. Warum? Gefrierbrand an den Füßen! Bei einer Kältetherapie in Frankreich trägt er das falsche Schuhwerk und erleidet schwere Verbrennungen an den Sohlen. © hbo 19/41 Wie schwer? Nun, er postete Bilder seiner Füße auf Instagram und auch in der HBO-Serie "Hard Knocks" bekommt der Zuschauer die Situation genau gezeigt. © getty 20/41 Nach seiner Ankunft im Camp verabschiedet sich Brown auch schon wieder. Anschließend "ghosted" er die Raiders für knapp zwei Wochen, ignoriert Anrufe und Nachrichten. Es wird zur Farce. © hbo 21/41 Dabei hatte doch alles so imposant begonnen. Brown erschien sogar zum Auftakt des Training Camps in einem Heißluftballon. In einem HEISSLUFTBALLON! © getty 22/41 Nach ein paar Wochen ohne ihn im Camp kommt raus: Es geht gar nicht so sehr um die Füße, sondern um den Helm! Seinen 10 Jahre alten Kopfschutz hat die NFL aus Sicherheitsgründen verboten. Brown legt Beschwerde ein und droht, mit dem Football aufzuhören. © getty 23/41 Der Fall landet vor einem Schiedsgericht und der Helm bleibt verboten. Zugleich macht die NFL klar, dass Brown nicht bezahlt wird und seinen Bonus zurückzahlen müsste, wenn er deswegen zurücktritt. Motivation genug für AB, um ins Camp zurückzukehren. © getty 24/41 AB findet einen Helm, nimmt am Walkthrough und leichtem Training teil und ist sogar im Pregame-Teil gegen die Cardinals in der Preseason auf dem Platz. © getty 25/41 Alles in Butter also? Denkste! AB verlässt das Camp erneut und ein genervter GM Mike Mayock stellt ihm ein Ultimatum: "Aus unserer Sicht ist es an der Zeit, dass er entweder 'all-in' oder 'all-out' ist." © getty 26/41 Klare Kiste? Keineswegs! Agent Drew Rosenhaus erklärt, dass da keineswegs alles gegessen sei und kündigt weitere Maßnahmen an. © getty 27/41 Erste Maßnahme? Die nächste Beschwerde! AB hat sich offenbar genau den Helm als Alternative rausgesucht, der just auch in diesem Jahr aus dem Verkehr gezogen wurde ... © getty 28/41 ... und argumentiert nun, dass er damit ein neues Übergangsjahr bekommen müsse, schließlich sei der Helm gerade erst verboten worden. © getty 29/41 Rosenhaus versichert derweil, dass sein Klient Bedenken habe, was die Sicherheit der neuen Helme angehe. Die Helme, die den NFL-Sicherheitsstandards entsprechen. Im Gegensatz zum 10 Jahre alten von Brown. © getty 30/41 Den vorläufigen Tiefpunkt erreichte Brown aber am Mittwoch vor Week 1. Im Training gerät er mit GM Mayock aneinander. Der Grund sind Strafen wegen verpasster Trainingseinheiten im August. Brown soll Mayock beschimpft und sogar Prügel angedroht haben. © getty 31/41 Ist nun Schluss? Noch lange nicht! Nur Stunden später postet Brown in den sozialen Medien ein professionell produziertes Video, in welches Zitate aus dem Gespräch mit Gruden eingearbeitet sind - er hat das Telefonat heimlich mitgeschnitten. © getty 32/41 Es ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Noch eine Geldstrafe für Brown ist die Folge, dazu streichen die Raiders die Garantien aus seinem Vertrag. Browns Reaktion: "So spiele ich nicht. Entlasst mich." © getty 33/41 Diesem Wunsch kommen die Raiders nach: Am Samstag, dem 7. September, wird Brown vom Team gekündigt - und einigt sich nur Stunden später mit den New England Patriots auf einen Einjahresvertrag über bis zu 15 Millionen Dollar. © https://www.instagram.com/p/B2IZx5XB8Sg/ 34/41 Brown freut sich wie ein Schneekönig, spricht von "boomendem Business" und "Gottes Plan". Es war aber wohl eher sein eigener: Medienberichten zufolge hat er seinen Abschied mithilfe von Social-Media-Experten beschleunigt - ein abgekartetes Spiel. © getty 35/41 "Gottes Plan" ging allerdings nicht so richtig auf. Ganze 13 Tage - Richtig, keine zwei Wochen! - dauerte die Ära AB in Foxborough an. Einmal kam er zum Einsatz, obwohl schon damals Vergewaltigungsvorwürfe einer Ex-Freundin gegen ihn im Raum standen. © getty 36/41 In Week 2 fing er eine Handvoll Pässe (1 TD) beim 43-0 in Miami, ein paar Tage später wurde er gefeuert. Der Grund: Brown hatte der Frau, die ihm sexuellen Missbrauch vorwarf, Drohnachrichten geschrieben, eine davon mit einem Bild ihres Kindes. © getty 37/41 Kurz nach dem Pats-Rausschmiss verkündete AB von Zeit zu Zeit sein Karriereende, um es dann zu widerrufen. Wegen diverser Verstöße gegen die NFL-Verhaltensregeln wurde er für die ersten 8 Spiele der folgenden Saison gesperrt, ohne ein Team zu haben. © getty 38/41 Im Oktober 2020 stattete Brown dann den Tampa Bay Buccaneers einen Besuch ab - und erhielt einen Einjahresvertrag. Am Ende der Saison gewann er mit Tom Brady den Super Bowl. Was für ein Happy End, doch es geht ja weiter ... © getty 39/41 Jetzt also auch noch was mit Corona! Wie Browns früherer "Leibkoch" Steven Ruiz der Tampa Bay Times enthüllte, habe Browns Freundin Cydney Moreau ihn um die Vermittlung eines gefälschten Impfausweises gebeten und 500 Dollar angeboten. © getty 40/41 Ruiz lehnte das Angebot ab, berichtete aber, Brown habe ihm wenige Wochen später die gefakten Impfnachweise für sich und Moreau gezeigt. Aus Angst vor Nebenwirkungen wollte sich Brown nicht impfen lassen, meinte Ruiz. © getty 41/41 Anfang Dezember verkündet die NFL das Ergebnis ihrer Untersuchung: Brown hatte tatsächlich einen gefälschten Ausweis vorgelegt, dies gab er gegenüber der NFL selbst zu, inzwischen ist er jedoch geimpft. Die Liga bestrafte ihn mit drei Spielen Sperre.

Anschließend fragte ihn Moderator Gumbel direkt, ob Brown glaube, ärztliche Hilfe zu benötigen. Browns Antwort: "Ich habe mentalen Reichtum, Mann. Ich weiß, dass mich viele Leute nicht verstehen, wie ich Dinge betrachte oder wissen, wie sie auf meine emotionalen Dinge reagieren sollen, aber die müssen mich auch nicht verstehen. Ich habe eine schöne Familie, Kinder und überall auf der Welt Menschen, die zu mir aufschauen. Und das ist kein Grund, warum ich aktuell in dieser Position bin."

Arians hatte allerdings nie den Begriff "geistige Gesundheit" explizit genutzt, sondern lediglich die Hoffnung geäußert, dass Brown Hilfe annehmen würde, wenn er sie brauche.