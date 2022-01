NFL - Antonio Brown attackiert Tampa Bay Buccaneers: Ich sollte trotz Verletzung spielen

Antonio Brown hat die Tampa Bay Buccaneers nach seinem Skandal-Abgang am vergangenen Sonntag in einem ausführlichen Statement deutlich kritisiert. Laut dem Wide Receiver habe das Team eine Verletzung nicht ernst genommen und ihn zwingen wollen, trotz seiner Beschwerden zu spielen.

In der Nacht auf Donnerstag meldete sich der 33-Jährige erstmals seit seinem außergewöhnlichen Auftritt im Spiel gegen die New York Jets zu Wort. Brown veröffentlichte eine ausführliche Mitteilung.

Darin erklärte er, dass er an einer Knöchelverletzung laboriere, die eine Operation nach sich ziehen werde. Eine Untersuchung am Montag habe Knochenbrüche und weitere Schäden an seinem Knöchel gezeigt, so Brown. Die Bucs hätten seine Beschwerden allerdings nicht ernst genommen.

"Ich habe an der Seitenlinie Platz genommen und mein Coach kam zu mir und hat 'Was ist los mit dir? Was ist los mit dir?' geschrien. Aber er wusste es. Wir hatten vorher [über die Verletzung] gesprochen", so Brown. "Er hat mich dann angewiesen, wieder aufs Feld zu gehen. Ich sagte: 'Coach, ich kann nicht.' Er hat keine Ärzte gerufen, sondern stattdessen geschrien: 'Das war's!'"

"Ich weiß, dass wir gegen die Jets zurücklagen, wir alle waren frustriert. Aber ich konnte mit diesem Knöchel kein Football spielen", erklärte der Receiver weiter. "Ich denke selbst über meine Reaktion auf dem Feld nach, doch es gab einen Trigger dafür. Der Trigger war, dass mir gesagt wurde, dass ich keinen Schmerz fühlen darf."

NFL: Brown wurde bislang nicht offiziell entlassen

Brown hatte gegen die Jets für 26 Plays auf dem Platz gestanden, ehe er plötzlich am Spielfeldrand sein Trikot auszog und über das Feld in Richtung Kabine lief. Der Receiver verließ daraufhin das Stadion.

Bruce Arians erklärte nach dem Sieg der Bucs, dass Brown kein Spiel mehr für die Buccaneers spielen werde. Noch wurde der 33-Jährige allerdings nicht offiziell entlassen. Die Frage, ob er von einer Verletzung Browns gewusst habe, verneinte Arians.

Für Brown ist es ein weiterer Skandal in einer langen Liste von fragwürdigen Auftritten auf und neben dem Platz. Die Bucs reagierten bislang noch nicht auf Browns Statement.