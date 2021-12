NFL Recap: Los Angeles Chargers vs. Kansas City Chiefs 28:34 - Dank Monster-Kelce! Chiefs entscheiden wahnsinnigen Overtime-Thriller für sich

Die Kansas City Chiefs haben ein wildes und dramatisches Duell gegen die Los Angeles Chargers mit 34:28 für sich entschieden. Travis Kelce und Tyreek Hill liefen zur Höchstform auf, den Gastgebern wurde eine böse Schwäche zum Verhängnis. In der AFC West setzen sich Patrick Mahomes und Co. damit ab.

Am Ende war es ein Münzwurf, der für den Verlauf des hochdramatischen Spiels zwischen den Chiefs und den Chargers mitentscheidend sein sollte. Zu Beginn der Overtime wählte Melvin Ingram von den Gästen die richtige Seite der Münze ("Tails"), sein Team erhielt somit den Ball, erzielte sofort einen Touchdown - und gewann dadurch das Match!

Zu Beginn der Verlängerung fand Patrick Mahomes (31/47, 410 YDS, 3 TD, INT, 3 ATT, 32 YDS, FUM) zunächst Travis Kelce (10 REC, 191 YDS, 2 TD) mit einem Pass über 27 Yards, kurz darauf sorgte Tyreek Hill (12 REC, 148 YDS, TD) für ein neues First Down. Mit einem herausragenden Run nach dem Catch an mehreren Verteidigern vorbei entschied Kelce mit dem entscheidenden Touchdown schließlich das Spiel. 34:28, die Chargers erhielten den Ball gemäß der Overtime-Regeln der NFL nicht mehr zurück.

Mit einem Touchdown-Catch hatte Kelce eine Minute vor dem Ende der regulären Spielzeit erst den Ausgleich geschafft. Die Chargers waren zuvor durch einen Touchdown-Pass von Justin Herbert (22/38, 236 YDS, 2 TD, INT) auf Keenan Allen (6 REC, 78 YDS, TD) in Führung gegangen. Zum Ende der regulären Spielzeit schafften die Gastgeber es nicht mehr, den Ball nochmal entscheidend zu bewegen. Nach einem Punt der Chargers ging es somit in die Overtime.

Dass die Begegnung überhaupt so spannend und hochdramatisch verlaufen sollte, hatte sich zu Beginn des Spiels so noch nicht wirklich angedeutet. Los Angeles marschierte dank eines starken Kick-Returns von Andre Roberts zwar bei seinem ersten Drive bis an die gegnerische Goal-Line, blieb dort aber ohne Punkte. Das ausgespielte Fourth Down resultierte nicht in Punkten.

Während die Chiefs bei ihrem ersten Drive locker das Feld herunter pflügten (elf Plays für 95 Yards) und durch einen Touchdown von Michael Burton (ATT, 7 YDS, TD, 2 REC, 20 YDS) belohnt wurden, wurde ein Pass von Herbert beim nächsten Drive der Chargers abgewehrt und somit von Anthony Hitchens intercepted. Nach einem Field Goal von Harrison Butker (2/2 FG, 2/2 XP) gingen die Gäste im zweiten Viertel somit mit 10:0 in Führung.

NFL: Chargers überzeugen mit starkem Run-Game

Los Angeles gab sich jedoch keineswegs geschlagen. Dank eines sehr guten Run-Games, in dem sowohl Austin Ekeler (12 ATT, 59 YDS, TD, 4 REC, 23 YDS) als auch Justin Jackson (13 ATT, 86 YDS, REC, 13 YDS) den Ball konstant bewegen konnten, hatten auch die Chargers offensiv sehr viel Erfolg. Herbert lief den Ball zunächst aus einem Yard in die Endzone, kurz darauf fand er Jalen Guyton (2 REC, 10 YDS, TD) mit einem Pass zum 14:10.

Nach einem Strip Sack von Joey Bosa gegen Mahomes erhielten die Chargers kurz vor der Pause die Chance, die Führung nochmal deutlich auszubauen. An der gegnerischen Ein-Yard-Linie ließ Staley allerdings erneut das Fourth Down ausspielen, erneut waren sie nicht erfolgreich: Daniel Sorensen wehrte Herberts Pass an der Line of Scrimmage ab.

Nach einem Field Goal von Butker tauschten beide Teams in der zweiten Halbzeit schließlich Turnover on Downs aus. Herbert konnte den Ball an der gegnerischen 28-Yard-Linie nicht zu Jared Cook (3 REC, 32 YDS) bringen, auf der Gegenseite verfehlte Mahomes an der Ein-Yard-Linie einen weit offenen Mecole Hardman (2 REC, 11 YDS).

Los Angeles marschierte daraufhin über 97 Yards einmal mehr bis an die gegnerische Goalline - nur um den Ball per Fumble wieder abzugeben! Joshua Kelley (7 ATT, 21 YDS, FUM) verlor das Leder beim Versuch, in die gegnerische Goalline zu bringen. Mahomes revanchierte sich jedoch sofort, Uchenna Nwosu fing einen Pass in die Flat ab. Ekeler sorgte mit einem kurzen Touchdown-Run schließlich für die 21:13-Führung.

Ab diesem Zeitpunkt übernahmen die Offenses das Kommando. Die letzten drei Drives bis zur letzten Minute der regulären Spielzeit endeten alle in Touchdowns. Mit 28:28 ging es somit schließlich in die Overtime, wo Kelces herausragender Lauf nach dem Catch das Spiel schließlich entschied.

NFL: Verletzung von Parham überschattet Chiefs-Sieg

Überschattet wurde die Begegnung von einer schweren Verletzung von Donald Parham Jr., der bei einem Catch-Versuch in der Endzone mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug und im Anschluss nicht mehr alle Körperteile bewegen konnte. Der Tight End wurde in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert, sein Team teilte mit, dass sein Zustand stabil sei.

Die Chiefs verschaffen sich durch den Sieg ein Polster an der Spitze der AFC West und führen nun mit zwei Spielen Vorsprung vor den zweitplatzierten Chargers, zudem übernimmt die Franchise zumindest vorübergehend Platz eins in der AFC. Kansas City trifft in der kommenden Woche zuhause auf die Pittsburgh Steelers, die Chargers treten auswärts bei den Houston Texans an.

Los Angeles Chargers (8-6) - Kansas City Chiefs (10-4)

Chargers vs. Chiefs - die wichtigsten Statistiken

Im ersten Viertel bewegten die Chiefs den Ball kurz nahezu nach Belieben. Kansas City kam in den ersten 15 Minuten auf zehn First Downs, in keinem Spiel in dieser Saison verzeichneten Mahomes und Co. im ersten Viertel mehr.

Noch in der ersten Hälfte knackte Herbert die Marke von 8220 Passing Yards in der NFL. Damit hat der Quarterback in seinen ersten beiden Saisons mehr Passing Yards sammeln können als irgendein Spieler vor ihm.

Herbert sicherte sich noch einen weiteren Rekord. Mit seinem 71. Touchdown überholte der junge Quarterback Dan Marino und hat damit auch mehr Touchdowns in seinen ersten beiden Saisons erzielt als irgendein anderer Spieler vor ihm.

Die Chargers setzten voll auf den Run, Los Angeles lief mehr Run- als Pass-Plays und hatte damit Erfolg. Die Gastgeber kamen auf 192 Rushing Yards - der höchste Wert in der laufenden Saison für die Chargers.

Die Chiefs gingen als das Team mit der besten offensiven Third Down Conversion Rate in das Spiel, die Chargers wiederum mit der schlechtesten In der Defense. Dieser Trend sollte sich fortsetzen: Bei 12 Third Downs holten die Gäste 7-mal ein neues First Down - eine sehr gute Quote.

Der Star des Spiels: Travis Kelce (Tight End, Kansas City Chiefs)

Tyreek Hill war über weite Strecken der Chain-Mover für die Chiefs und Mahomes' Nummer-eins-Target. Am Ende machte jedoch Kelce den Unterschied aus. Im vierten Viertel trug Kelce einen Pass seines Quarterbacks zunächst über 69 Yards bis an die Ein-Yard-Linie, eine Minute vor dem Ende der regulären Spielzeit fing er den Touchdown zum 28:28-Ausgleich. In der Overtime machte Kelce dann den Deckel drauf: Zunächst fing er einen 27-Yard-Pass, dann trug er einen kurzen Pass von Mahomes über 34 Yards bis in die Endzone und brachte seinen Chiefs so den Sieg ein. Mit 191 Receiving Yards stellte Kelce einen neuen persönlichen Rekord auf. Ebenfalls herausragend: Tyreek Hill und Linebacker Nick Bolton.

Der Flop des Spiels: Die Goalline-Offense der Chargers

28 First Downs, 428 Total Yards - die Chargers bekamen den Ball offensiv sehr gut bewegt, zu oft belohnten sie sich allerdings nicht mit Punkten. Das lag gar nicht in erster Linie an den aggressiven Fourth-Down-Entscheidungen von Head Coach Brandon Staley, sondern vielmehr an individuellen Fehlern direkt vor der Goalline. Beim ersten Drive leisteten sich die Gastgeber zwei Drops, kurz darauf verfehlte Herbert einen offenen Cook, später fumbelte Kelley dann sogar beim Versuch, in die gegnerische Endzone zu springen. Aus drei Goal-to-Go-Situationen holten die Chargers so null Punkte - das sollte sich am Ende bitter rächen!

Analyse: Chargers vs. Chiefs - die Taktiktafel