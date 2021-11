"Rufmord im Sowjet-Stil": Gruden verklagt nach Rücktritt die NFL

Nach seinem Rücktritt als Cheftrainer der Las Vegas Raiders hat John Gruden eine Klage gegen die NFL eingereicht. Der 58-Jährige wirft der Liga unter anderem eine Kampagne gegen seine Person und "Rufmord im Sowjet-Stil" vor. Gruden waren zuletzt Enthüllungen über rassistische, frauen- und schwulenfeindliche E-Mails zum Verhängnis geworden.

Grudens Anwalt Adam Hosmer-Henner teilte in einem Statement mit, die Liga und Commissioner Roger Goodell hätten selektiv ausgewählte E-Mails seines Mandanten an die Medien weitergeben. Gruden war Anfang Oktober nach NFL-Ermittlungen zurückgetreten. Die Mitteilungen stammen aus der Zeit, in der Gruden noch als Experte für den US-Sender ESPN tätig war.

"Es gibt keine Erklärung oder Rechtfertigung dafür, warum Grudens E-Mails die einzigen aus 650.000 E-Mails waren, die bei der Untersuchung der NFL gegen das Washington Football Team gesammelt wurden", so Hosmer-Henner.

Die Liga bezeichnete die Vorwürfe als "völlig haltlos. Die NFL wird sich rigoros gegen diese Anschuldigungen verteidigen", hieß es in einer Reaktion.