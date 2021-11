NFL Week 12 Recaps: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 12

In dieser Woche treffen die Packers und Rams in Green Bay zum Spitzenspiel aufeinander. Jonathan Taylor will auch gegen die Buccaneers wieder dominieren. Die Patriots empfangen die Titans im AFC-Topspiel.

NFL Previews Week 12 2021

Bye-Week: Kansas City Chiefs, Arizona Cardinals

Verletzungsübersicht vor Week 12: Sorgen um Rodgers - Ravens und Titans gehen die Spieler aus

Das Spiel der Woche

Green Bay Packers (8-3) - Los Angeles Rams (7-3) (So., 22.25 Uhr)

Das Lazarett bei den Packers wird nicht kleiner. Aaron Rodgers wird auch gegen die Rams mit einer schmerzhaften Zehenverletzung spielen müssen, zudem fällt mit Elgton Jenkins der wohl beste O-Liner des Teams aus, David Bakhtiari fehlt nach seiner Knie-OP weiter. Nun trifft die mittlerweile doch sehr angeschlagene Offensive Line der Packers also auf Aaron Donald, Von Miller, Leonard Floyd und Co., hier droht den Gastgebern ein echtes Mismatch an der Line of Scrimmage.

In der Pass-Defense dürfte sich Jalen Ramsey wie schon im Playoff-Match in der Vorsaison im Eins-gegen-eins um Davante Adams kümmern. Damals gelang es Green Bay, Adams schematisch trotzdem ins Spiel einzubinden, das wäre auch am Sonntagabend wichtig. Angesichts der Verletzungssituation könnte Green Bay auch einen noch größeren Fokus aufs Run-Game legen, hier wird Aaron Jones nach kurzer Pause wohl zurückkehren.

Die Offense der Rams präsentierte sich zuletzt nicht mehr in der Form, die sie in den ersten Wochen der Saison so gefährlich gemacht hatte. Gelingt gegen die Packers nun wieder ein Schritt nach vorne? Green Bays Defense spielt eigentlich gut, wurde in der Vorwoche aber von den Vikings zerlegt. Matthew Stafford muss in jedem Fall wieder besser spielen und die gravierenden Fehler zurückschrauben, doch auch die Drops der Receiver müssen weniger werden.

Eine entscheidende Frage dürfte ohnehin sein, mit welchem Plan die Rams das Spiel offensiv angehen wollen. Los Angeles könnte sich wieder mehr aufs Laufspiel fokussieren, das könnte gegen die Front der Packers durchaus Erfolg haben. Möglich ist aber auch, dass Sean McVay noch mehr auf Spread Formations setzen will, das könnte Neuzugang Odell Beckham Jr. entgegen kommen. Die Pass-Defense der Packers konnte sich über weite Strecken der Saison aber sehen lassen.

Indianapolis Colts (6-5) - Tampa Bay Buccaneers (7-3) (So., 19.00 Uhr)

Jonathan Taylor for MVP? Der Running Back der Colts überrennt aktuell eine Defense nach der anderen. Sind in dieser Woche die Bucs fällig? Für die Beantwortung dieser Frage ist die vielleicht wichtigste Personalie: Vita Vea könnte gegen Indy zurückkehren, er ist der mit Abstand beste Run-Defender der Gäste und könnte Taylor das Leben enorm erschweren. Kann Tampa Bay den Run stoppen, müsste Carson Wentz gegen die aggressive Defense von Todd Bowles wohl mehr Verantwortung übernehmen. Das ist nicht ungefährlich.

Tom Brady meldete sich mit einer guten Vorstellung gegen die Giants aus seinem Formtief zurück. Die Rückkehr von Rob Gronkowski half der Offense merklich, auch wenn Antonio Brown nach wie vor ausfällt. Indianapolis' Front ist stark, sie könnten Brady auch ohne Blitzing unter Druck setzen, zumal mit Ali Marpet Tampa Bays vielleicht bester O-Liner wohl ausfällt. Doch: Kann die Secondary der Colts die Waffen der Bucs in Schach halten?

Houston Texans (2-8) - New York Jets (2-8) (So., 19.00 Uhr)

Vier Siege in 20 Spielen. Sowohl die Texans als auch die Jets konnten in dieser Spielzeit nur wenige Erfolgserlebnisse feiern, das Duell in Houston scheint eher ein Kampf um einen höheren Pick im Draft zu sein. Wollen die beiden Teams angesichts dieser Ausgangslage überhaupt gewinnen? Klar ist: Die Jets wollen sicher, dass Zach Wilson bei seiner Rückkehr gut spielt. Die Offense sah ohne den zweiten Pick des letzten Drafts eher besser als mit ihm aus. Nimmt Wilson nun häufiger auch kürzere Pässe ohne das Big Play erzwingen zu wollen? Und: Kann er den zuletzt so starken Elijah Moore ebenfalls in die Offense einbinden?

Die Texans wiederum sahen mit Tyrod Taylor als Quarterback in dieser Saison oft durchaus gut aus, gegen die Jets wird er sich weiter für Aufgaben in der Zukunft empfehlen können. Die Secondary der Jets ist nicht gut, hier könnte Taylor im Passspiel Erfolg haben, vor allem über Brandin Cooks.

New York Giants (3-7) - Philadelphia Eagles (5-6) (So., 19.00 Uhr)

Jason Garrett ist weg, Freddie Kitchens übernimmt als Play-Caller in der Offense. Wie viel sieht man gegen die Eagles schon von der neuen Handschrift? Mit Saquon Barkley, Kenny Golladay und mit Abstrichen auch Darius Slayton verfügt New York offensiv über Waffen, auch wenn Kadarius Toney und Sterling Shepard wohl weiter fehlen. Die Offensive Line der G-Men bleibt jedoch ein Problem. Die Eagles wollen Spiele mit ihrem Four-Men-Rush kontrollieren, gegen die Giants könnte das Fletcher Cox und Co. gelingen.

Auf der Gegenseite steht ein Run-Game, das zuletzt alles und jeden überrennen konnte. Dass Jalen Hurts und Co. auch gegen die Giants viel laufen werden, scheint sicher, auch wenn Jordan Howard verletzungsbedingt ausfällt. Die Giants verfügen defensiv über eine gute Front, doch ist sie auch gut genug, um Phillys Laufspiel aufzuhalten? Die Offense der Eagles ist in der NFL aktuell durchaus einzigartig.

Miami Dolphins (4-7) - Carolina Panthers (5-6) (So., 19.00 Uhr LIVE AUF DAZN)