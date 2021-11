NFL Week 11 Recaps: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 11

In Woche 11 kehrt Cam Newton an seine alte Wirkungsstätte zurück. Die Chiefs und Cowboys treffen sich in einem potenziellen Shootout, die Vikings und Packers kämpfen in der NFC North gegeneinander. Und: Finden die Seahawks und Russell Wilson endlich wieder in die Spur?

Das Spiel der Woche

Kansas City Chiefs (5-4) - Dallas Cowboys (7-2) (So., 22.25 Uhr)

41 Punkte gegen die Raiders! Ist die Offense der Chiefs damit zurück? Nicht unbedingt. Zum einen spielte Patrick Mahomes trotz herausragend anmutender Statistiken nicht fehlerfrei, zum anderen agierte Las Vegas kaum aus den Two-High-Looks, die Kansas City in diesem Jahr solche Probleme bereitet hatten. Auch Dan Quinn, Defensive Coordinator der Cowboys, ist eigentlich ein Anhänger einer Single-High-Defense. Stellt Quinn seinen Stil gegen die Chiefs um? Und falls ja: Haben die Chiefs endlich auch Antworten gegen diese Art von Defense?

Verzichten müssen die Chiefs in der Offensive Line auf Right Tackle Lucas Niang, für ihn wird Andrew Wylie starten. In den letzten beiden Wochen wackelte Wylie merklich. Dallas' Pass-Rush ist gut, muss aber nach DeMarcus Lawrence auch auf Randy Gregory verzichten. Micah Parsons könnte erneut viele Snaps als Pass-Rusher bekommen und Mahomes so das Leben schwer machen.

Auf der Gegenseite müssen die Cowboys einen herben Verlust verkraften: Amari Cooper wird aufgrund einer Corona-Infektion nicht spielen können, somit dürfte Michael Gallup, der in der Vorwoche nach langer Pause zurückkehrte, sofort wieder eine große Rolle zukommen. Dass Dak Prescott und Co. über die Firepower verfügen, um die Defense der Chiefs zu attackieren und somit auch in einem Shootout mitgehen zu können, ist unbestritten.

Ein Fragezeichen steht noch hinter Tyron Smith. Kann der Left Tackle zurückkehren, wäre dies ein enormer Boost für die O-Line der Gäste, Terence Steele tat sich als Smith' Ersatz schwer. In Bestbesetzung verfügt Dallas über eine der besten Lines der Liga, der Pass-Rush der Chiefs ist bislang keine Macht, auch wenn Neuzugang Melvin Ingram hilft. Kann Dallas die Line of Scrimmage in der Offense kontrollieren, wäre das ein erster Schritt in Richtung Auswärtssieg.

Philadelphia Eagles (4-6) - New Orleans Saints (5-4) (So., 19.00 Uhr)

Die Eagles haben ihre Offense nahezu von Grund auf neu aufgebaut. Die offensive Identität des Teams ist nun das Run-Game rund um Quarterback Jalen Hurts mit gelegentlichen Shot Plays im Passspiel. Über die letzten Wochen trug diese Umstellung durchaus Früchte - gegen New Orleans könnte der Game-Plan aber schwerer umzusetzen sein: Die Saints haben die vielleicht beste Run-Defense der Liga, in der Vorwoche dominierte man in diesem Bereich die Titans. Passt Philly seine Taktik daher an? Oder versucht Head Coach Nick Sirianni dennoch das Laufspiel durchzuziehen?

Auf Seiten der Saints wird erneut Trevor Siemian starten, der seine Sache bislang durchaus ordentlich machte. Die Eagles spielen die wahrscheinlich simpelste Defense der NFL, hier sollte Sean Payton einige Plays im Passspiel kreieren können. Problematisch allerdings: Mit Terron Armstead und Ryan Ramczyk fallen bei den Saints beide Offensive Tackles aus, auch Alvin Kamara wird erneut nicht spielen können. Es könnte ein defensiv geprägtes Spiel in der Stadt der brüderlichen Liebe drohen.

New York Jets (2-7) - Miami Dolphins (3-7) (So., 19.00 Uhr)

Kein Zach Wilson, aber auch kein Mike White! Der Rookie-Quarterback wird auch in dieser Woche nicht aufs Feld zurückkehren. Ob er tatsächlich noch nicht fit ist oder New York eher dem blitzintensiven Scheme der Dolphins aus dem Weg gehen will, ist nicht ganz klar. Fest steht jedoch: Nach seinem schwachen Auftritt gegen die Bills geht es für White zurück auf die Bank, Joe Flacco soll für Gang Green starten. Der ehemalige Ravens-Quarterback ist der mit Abstand erfahrenste des Trios. Ob er gegen die aggressive Defense der Gäste in der Praxis Antworten finden wird, bleibt allerdings abzuwarten.

Auf Seiten der Dolphins wird Tua Tagovailoa ins Starting Lineup zurückkehren. In der Vorwoche führte er Miami in der zweiten Halbzeit bereits zum Sieg, profitierte dabei jedoch auch von einer dominanten Defense. Die Jets sollten ein gutes Matchup für die Rückkehr des ehemaligen Alabama-Stars sein: New Yorks Defense ist eine große Enttäuschung, in den letzten vier Spielen ließ das Team dreimal mehr als 40 und jedes Mal über 30 Punkte zu.

Carolina Panthers (5-5) - Washington Football Team (3-6) (So., 19.00 Uhr)

"I'm baaaack!" Nachdem Cam Newton in der Vorwoche sein erstes Spiel nach seiner Rückkehr zu den Panthers machte, steht in dieser Woche sein erster Start für sein neues, altes Team an - ausgerechnet gegen Ron Rivera, seinen ehemaligen Head Coach und Förderer. Mit Christian McCaffrey sollte Newton schnell wieder eine gute Chemie aufbauen können, die wacklige Offensive Line könnte gegen das Football Team allerdings ein Problem werden - auch wenn Chase Young für den Rest der Saison ausfällt, ein herber Verlust für Washington.

Bei den Gästen zeigte Taylor Heinicke beim überraschenden Sieg über die Bucs in der Vorwoche seine stärkste Leistung seit Langem. Mit den Panthers trifft das Football Team nun allerdings auf eine der stärksten Defenses der NFL. Stephon Gilmore dürfte sich um Star-Receiver Terry McLaurin kümmern, Tight End Ricky Seals-Jones wird verletzungsbedingt fehlen. Immerhin: Womöglich feiert Curtis Samuel sein Comeback - auch er würde dann sofort auf sein ehemaliges Team treffen.

Buffalo Bills (6-3) - Indianapolis Colts (5-5) (So., 19.00 Uhr)