NFL Week 8 Recaps: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 8

In Woche 8 trifft Jameis Winston auf sein ehemaliges Team. Kann er die Buccaneers stolpern lassen? Die Colts und Titans treffen sich in einem Division-Duell, bei den Browns kehrt Baker Mayfield zurück. Die Seahawks stehen bereits mit dem Rücken zur Wand, während in Kansas City die völlige Panik droht.

Bye-Week: Baltimore Ravens, Las Vegas Raiders

Arizona Cardinals (7-1) - Green Bay Packers (7-1)

Das Spiel der Woche

New Orleans Sains (4-2) - Tampa Bay Buccaneers (6-1) (So., 21.25 Uhr)

Jameis Winston trifft auf sein altes Team! 2015 wurde das damalige Top-Talent von den Bucs an erster Position im Draft ausgewählt, konnte sein Potenzial aber nie voll abrufen. Winston zog in fünf Jahren nie in die Playoffs ein und verlor zwischenzeitlich seinen Starterposten. In New Orleans hat sich der 27-Jährige ein wenig neu erfunden. Kann er gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber so für eine Überraschung sorgen?

Helfen könnte, dass die Bucs erneut auf Antonio Brown verzichten müssen. In der Vorwoche zerlegte Tom Brady die Secondary der Bears allerdings auch mit Mike Evans und Chris Godwin als seinen Top-Receivern problemlos. Spannend könnte einmal mehr das Duell zwischen Evans und Marshon Lattimore werden. Der Receiver und der Cornerback kennen sich gut, in der Vergangenheit führte das Matchup immer wieder zu intensiven Aufeinandertreffen.

Die Saints gehen mit Mark Ingram als Neuzugang im Team in das Matchup am Sonntagabend. Der Running Back wurde per Trade aus Houston geholt und kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Allzu viel Erfolg im Run-Game sollten allerdings beide Teams nicht erwarten. Die Saints und Bucs stellen zwei der besten Run-Defenses der Liga. Umso mehr Druck könnte auf den Schultern von Brady und Winston lasten.

Welchen Game-Plan wählt Sean Payton angesichts dieser Voraussetzungen? Die Saints-Offense baut in dieser Saison vor allem auf dem Laufspiel sowie kurzen In-Rhythm-Pässen auf. Gegen die Seahawks reichte dieses Rezept in der Vorwoche, gegen die Bucs dürfte mehr Aggressivität von New Orleans gefragt sein. Winston kann ein guter Deep-Passer sein, die Secondary der Gäste scheint aktuell nicht unverwundbar. Doch wie viel traut Payton Winston tatsächlich zu?

New York Jets (1-5) - Cincinnati Bengals (5-2) (So., 18.00 Uhr)

Als wäre die Saison der Jets nicht schon frustrierend genug, muss das Team in den kommenden Wochen nun auch noch auf Quarterback Zach Wilson verzichten. Gegen die Bengals kommt Backup Mike White somit zu seinem ersten Start, Joe Flacco, der aus Philadelphia geholt wurde, startet (noch) nicht. Mit Cincinnati wartet eine alles andere als leichte Aufgabe auf den 26-Jährigen. Die Defense der Bengals ist die wahrscheinlich am stärksten verbesserte in der NFL, allzu viel Hilfe durchs Run-Game wird White wohl nicht erwarten können. Und im Pass-Game fehlt voraussichtlich auch noch Top-Receiver Corey Davis.

Die Bengals kommen nach dem überzeugenden Sieg über die Ravens sicher mit viel Selbstvertrauen in den Big Apple. Gegen die Jets können sie mit einem deutlichen Sieg nun zeigen, dass sie zu Recht zu den Spitzenteams in der AFC gezählt werden - und ihren Spitzenplatz in der Conference mindestens eine weitere Woche verteidigen. Ja'Marr Chase befindet sich nach wie vor auf Rookie-Rekordkurs, gegen die Jets könnte er seine Fabelstats weiter ausbauen. In New Yorks Secondary befindet sich wohl kein adäquater Gegenspieler für den Wide Receiver.

Indianapolis Colts (3-4) - Tennessee Titans (5-2) (So., 18.00 Uhr)

Kampf um die AFC South! Die Colts sind etwas enttäuschend in die Saison gestartet, mit drei Siegen aus den letzten vier Spielen (und einer Niederlage in der Overtime gegen die Ravens) hat sich Indianapolis allerdings zurückgemeldet. Gegen die Titans können Carson Wentz und Co. nun Boden in der Division gutmachen - andernfalls gerät der Division-Sieg in weite Ferne. Die Secondary der Gäste ist nach wie vor stark dezimiert, stellte in der Vorwoche aber selbst in dieser Verfassung die Chiefs vor große Probleme. Wentz und die Offense der Colts war zuletzt allerdings on fire, zudem könnte T.Y. Hilton nach einwöchiger Pause zurückkehren. Der Pass-Rush der Titans ist dafür gut, die Offensive Line der Colts weiterhin wacklig. Wentz wird den Ball vermutlich schnell rausbringen müssen.

Auf der Gegenseite werden die Titans offensiv auf eine ihrer vier herausragenden Waffen verzichten müssen: Julio Jones verpasst das Spiel mit einer hartnäckigen Oberschenkel-Verletzung. Der Grundpfeiler der Titans-Offense ist aber natürlich ohnehin Running Back Derrick Henry. Die Colts verfügen über eine sehr gute Run-Defense und können auch aus einer Two-High-Struktur, also mit zwei tiefen Safeties, den Run verteidigen. Gelingt es Indy, Henry in der Box zu stoppen, ohne den Run zu aggressiv spielen zu müssen, könnten sie die Offense der Gäste durchaus ins Stocken bringen.

Houston Texans (1-6) - Los Angeles Rams (6-1) (So., 18.00 Uhr)