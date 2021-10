NFL Week 4 Previews: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 4

Eine Heimkehr, wenn man so will, denn Washington-Quarterback Taylor Heinicke ist in der Nähe von Atlanta aufgewachsen und wird nun erstmals in der Heimat spielen. Es wird sein zweiter Auswärts-Start überhaupt in der NFL - der erste in der Vorwoche bei den Buffalo Bills verlief eher suboptimal - er kam mit seinem Team 21:43 unter die Räder und warf neben zweier Touchdowns auch zwei Picks,