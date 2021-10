NFL - Super Bowl 2022: Ort, Datum, Termin, Halftime Show, Acts

Eine ganze Saison nur für einen Abend, für ein Spektakel, auf das die gesamte Welt ihre Augen richtet - gemeint ist, was auch sonst, der Super Bowl. SPOX erklärt Euch alles, was Ihr zum Event wissen müsst.

Der 56. NFL Super Bowl liegt noch einige Monate entfernt, die beiden teilnehmenden Teams stehen noch lange nicht fest und dennoch lohnt es sich schon einmal vorab einen Blick darauf zu werfen.

NFL - Super Bowl 2022: Ort, Datum, Termin, Infos - Das wichtigste auf einen Blick

Wettbewerb: NFL (American Football)

NFL (American Football) Spieltag: Finale

Finale Ort: SoFi Stadium in Inglewood

SoFi Stadium in Inglewood Datum: 13. Februar 2022

NFL - Super Bowl 2022: Der Ort - Hier findet das Event statt

Spielstätte des prestigeträchtigen Spiels wird das SoFi Stadium in Inglewood, einer Stadt im Los Angeles County sein. Seit der Einweihung vor knapp einem Jahr stellt das SoFi Stadium die Heimarena der beiden in LA ansässigen Teams Rams und Chargers. Normalerweise finden darin zirka 70.000 Zuschauer Platz, extra für das Mega-Event Super Bowl wird die Kapazität jedoch auf über 100.000 Plätze hochgeschraubt.

Übrigens wird die Arena auch Austragungsort von einer Reihe weiterer großer Wettbewerbe sein. In 2023 wird hier der College Football National Championship stattfinden, in 2028 die Öffnungs- und Endzeremonien der Olympischen Spiele.

NFL - Super Bowl 2022: Übertragung live im TV und Livestream

Der Super Bowl 2022 wird im Free-TV übertragen.

Wie schon in den vergangenen Jahren sichtbar geworden ist, hat die ProSiebenSat.1Media-Gruppe ein ernsthaftes Interesse daran die American Football-Community unter ihrem Haus zu versammeln. Das zeigt auch der Tochtersender ProSiebenMaxx, der in dieser Saison gleich mehrere Spiele live im Free-TV ausstrahlt.

Bezüglich der Übertragungsrechte des Super Bowls hat ProSieben auch hier wieder daran angeknüpft: wie schon im vergangenen Jahr wird der Hauptkanal ProSieben das Spektakel live und in voller Länge übertragen. Für alle, die keinen Fernseher haben, gibt es somit die Option das Spiel kostenfrei über den Streamingdienst JOYN im Livestream zu verfolgen.

NFL - Super Bowl 2022: Halftime Show, Acts

NFL - Super Bowl 2022: Nationalhymne und "America The Beautiful"

Wie auch bei allen anderen US-Sportevents wird natürlich auch beim Super Bowl die amerikanische Nationalhymne nicht fehlen. Wer das Lied im kommenden Jahr vertonen darf, ist aber noch ungewiss. Angesichts von Stars wie Lady Gaga, Whitney Houston oder Alicia Keys, die "The Star-Spangled Banner" zuletzt portraitieren durften, wird man aber wohl wieder ein hochkarätigen Namen erwarten dürfen.

Das gleiche gilt auch für das Lied "America The Beautiful" - eine patriotisches Lied, welches traditionell auch Teil des Tages ist. Beim letzten Super Bowl, am 7. Februar diesen Jahres sang die Interpretin "H.E.R." das auf einem Gedicht beruhende Stück.

NFL - Super Bowl 2022: Halftime Show

Ein jährlich viel beachtetes Event ist in diesem Jahr mal wieder die Super Bowl Halftime Show. Große Stars inszenieren große Shows, die ihre jeweilige Legacy noch einmal zementieren. Prince, Michael Jackson und Beyoncé sind dabei nur wenige von etlichen großen Namen auf der Liste der Halftime Show-Performer.

In diesem Jahr werden, anders als beispielsweise im letzten Jahr ("The Weeknd") gleich mehrere Stars die Bühne entern. Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar und Mary J. Blige heißen die Halbzeit-Stars 2022 - ein Line-Up, das es wirklich in sich hat.

NFL - Super Bowl 2022: Das waren die letzten Gewinner des Super Bowls