Schäden durch Hurrikan Ida: NFL-"Heimauftakt" der New Orleans Saints in Jacksonville

Wegen der von Hurrikan Ida im südlichen US-Bundesstaat Louisiana verursachten Schäden müssen die New Orleans Saints ihr erstes Heimspiel in der neuen Saison der NFL auswärts austragen.

Das Duell mit den Green Bay Packers am 12. September wird in der Arena der Jacksonville Jaguars in Florida stattfinden, das gab die NFL am Mittwoch bekannt.

Die Saints bereiten sich wegen der Folgen des Sturms derzeit in Dallas auf die Saison vor. Laut Head Coach Sean Payton ist der Klub darauf vorbereitet, eventuell erst in vier Wochen nach New Orleans zurückzukehren.

Anders als beim verheerenden Hurrikan Katrina 2005 wurde der Superdome diesmal nur leicht beschädigt, in der Stadt gibt es aber große infrastrukturelle Probleme. Besonders die Stromversorgung bereitet den Verantwortlichen Sorgen.

Vor 16 Jahren waren unter anderem Dach und Außenfassade der Arena in Mitleidenschaft gezogen worden, die Reparatur verschlang damals 185 Millionen Dollar.