NFL Week 2 Previews: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 2

Die Dolphins hatten gegen New England offensiv vor allem zu Beginn jeder Halbzeit Erfolg, also dann, wenn die komplette Angriffsserie durchgeplant war. Ansonsten jedoch fehlte die Durchschlagskraft und die üblichen Probleme von Tua Tagovailoa wurden deutlich - er ist zu zögerlich in der Pocket und wird unruhig, wenn der erste Read nicht passt. Nun droht ihm neben Will Fuller auch noch Preston Williams, ein zweiter guter Wide Receiver, wegzubrechen.