NFL, Saison 2021: Termine, Auftakt, Spielplan, Playoffs, Übertragung im TV und Livestream

Die NFL-Regular-Season befindet sich in den Startlöchern. In der Preseason kämpfen aktuell zahlreiche Spieler um einen fixen Kaderplatz bei einem der 32 Teams. Termine, Auftakt, Spielplan, Playoffs, Übertragung im TV und Livestream - hier erfahrt Ihr die wichtigsten Infos zur Saison 2021.

NFL, Saison 2021: Termine, Auftakt, Spielplan, Playoffs

Das lange Warten ist häufig eine Qual für NFL-Fans weltweit, doch nun ist es soweit. Es wird wieder American Football auf höchstem Niveau gespielt. Aktuell jedoch nur in der Preseason. Die zweite Woche steht bevor. Nach drei Preseason-Runden geht dann jedoch endlich die 18 Wochen lange Regular Season los.

Diese wird in der Nacht vom Donnerstag (9. September) auf Freitag (10. September) um 2.20 Uhr deutscher Zeit von den Dallas Cowboys und dem amtierenden Super-Bowl-Champion Tampa Bay Buccaneers eröffnet.

Am 15. Januar geht dann die spannende Phase los, die erste Runde der Playoffs beginnt. Am 13. Februar steigt dann der Super Bowl.

Woche Datum (MEZ) Woche 2 Preseason 20. - 24. August Woche 3 Preseason 28. - 30. August BEGINN REGULAR SEASON Datum (MEZ) Woche 1 10. - 14. September Woche 2 17. - 21. September Woche 3 24. - 28. September Woche 4 31. September - 5. Oktober Woche 5 8. - 12. Oktober Woche 6 15. - 19. Oktober Woche 7 22. - 26. Oktober Woche 8 29. Oktober - 2. November Woche 9 5. - 9. November Woche 10 12. - 16. November Woche 11 19. - 23. November Woche 12 25. - 30. November Woche 13 3. - 7. Dezember Woche 14 10. - 14. Dezember Woche 15 17. - 21. Dezember Woche 16 24. - 28. Dezember Woche 17 2. - 4. Januar Woche 18 9. Januar

NFL, Saison 2021: Übertragung im TV und Livestream

Die NFL-Regular Season 2021 übertragen in diesem Jahr wieder mehrere Anbieter. Für die Übertragung im Free-TV dabei verantwortlich sind ProSieben und ProSiebenMaxx. Ihr seht dabei jeden Sonntag jeweils zwei Partien im frei empfangbaren Fernsehen.

Zudem bietet der Privatsender bei ran.de pro Woche zu drei Spielen kostenlose Livestreams an. Zusätzlich zu den beiden Duellen, die es im TV zu sehen gibt, hat ran.de dann also ein weiteres Spiel im Agebot - ausschlißlich imLivestream.

Ebenso Übertragungsrechte an der amerikanischen Footballliga besitzt DAZN. Beim Streamingdienst bekommt Ihr wöchentlich die Prime-Time-Spiele angeboten. Genauer gesagt Spiele, die in der Nacht von Freitag (02:20 Uhr), Montag (02:20 Uhr) und Dienstag (02:15 Uhr), laufen. Darüber hinaus sind 17 weitere Begegnungen, die am Sonntag um 17 Uhr deutscher Zeit ausgetragen werden, Teil des DAZN-Angebots. Jeden Sonntag könnt Ihr außerdem in der "RedZone" eine siebenstündige Konferenz mit allen Parallelspielen verfolgen.

Nach der Regular Season sind dann alle Playoff-Spiele und der Super-Bowl ebenfalls beim "Netflix des Sports" zu sehen.

DAZN bietet nicht nur zahlreiche Spiele der NFL an, sondern hat von den US-Sportarten auch die NBA, NHL und MLB im Angebot. Aber unter anderem auch Fußball, Darts, Tennis, Handball, Motorsport, Wintersport, Boxen oder MMA überträgt DAZN im Livestream.

14,99 Euro werden pro Monat für das Abonnement fällig, das Jahresabo ist mit einem Preis in Höhe von 149,99 Euro versehen. Vorher kann ein kostenloser Probemonat getestet werden.

Sowohl bei ProSiebenMaxx/ran.de als auch bei DAZN könnt Ihr auch Spiele der Pre-Season live und in voller verfolgen.

Ist der Rodgers-Erbe bereit? Die offenen Fragen nach Week 1 © getty 1/21 Woche 1 der Preseason liegt hinter uns, die nächsten Spiele stehen an - manche Fragen wurden in Ansätzen beantwortet, andere Fragen wurden erst aufgeworfen. SPOX blickt auf die größten offenen Fragen vor Woche 2 der Preseason. © getty 2/21 Schlägt Andy Dalton zurück? Gegen die Dolphins warf Andy Dalton ganze vier Pässe, er räumte dann schnell das Feld - und spätestens in der zweiten Hälfte war es die Justin-Fields-Show. Seitdem ist der Hypetrain in Chicago mit Volldampf unterwegs. © getty 3/21 Es ist eine Frage der Zeit, ehe Fields übernimmt, Coach Matt Nagy bleibt aktuell noch bei seiner Aussage, dass Dalton startet. Doch der Routinier wird ein paar gute Auftritte im Training und der Preseason brauchen, um im Sattel zu bleiben. © getty 4/21 Wo steht die Panthers-Offense? Es war zumindest ein wenig überraschend, dass die Panthers ihre Starter im ersten Preseason-Spiel komplett schonten - insbesondere Quarterback Sam Darnold dürfte von dem einen oder anderen Snap vor Saisonstart profitieren. © getty 5/21 Die Rookies Terrace Marshall und Tommy Tremble hinterließen einen guten ersten Eindruck, doch die Panthers sollten sich dringend noch einige Eindrücke von den Startern - das betrifft Darnold, aber auch die Offensive Line - verschaffen. © getty 6/21 Welcher QB startet in New Orleans? Taysom Hill bot in Woche 1 Licht und Schatten, sichtbar war vor allem im Unterschied mit Jameis Winston, dass mit Winston die Passing-Offense deutlich mehr Möglichkeiten hat - Hill bringt dafür die Athletik mit. © getty 7/21 Noch machen die Saints es spannend, aber langsam läuft ihnen die Zeit davon: Welcher Quarterback soll spielen? Wie soll die Offense aussehen? Wer bekommt bis Saisonstart die wichtigen Snaps im Training? Vielleicht bietet Woche 2 mehr Aufschluss. © getty 8/21 Könnte die Bengals-Defense überraschen? Mit Joseph Ossai, Darius Hodge und Cameron Sample legten drei Bengals-Rookies je mindestens vier Quarterback-Pressures in Woche 1 gegen Tampa Bay auf. © getty 9/21 War das ein Fingerzeig darauf, dass die jungen Spieler dieser Defense sofort neuen Auftrieb geben? Cincinnatis Defense hat einige Fragezeichen, wenn die Rookie-Pass-Rusher direkt einen Impact haben, könnte die Defense positiv überraschen. © getty 10/21 Kann Jordan Love den ersten Eindruck bestätigen? Love wirkte im ersten Spiel auffallend souverän. Wusste, wo er mit dem Ball hingehen muss, spielte sicher aus der Pocket, und auch das Armtalent war zu sehen. © getty 11/21 Für Love war es das erste Spiel nach über 600 Tagen - und ein Schritt dahin, 2021 zumindest als erster Backup bestreiten zu können. Jeder Love-Snap ist jetzt wertvoll für die Packers, um ihn mit Blick auf 2022 weiter evaluieren zu können. © getty 12/21 Schließt Mac Jones die Lücke weiter? Bereits aus den letzten Training-Camp-Wochen sickerte durch, dass das Quarterback-Duell in New England enger ist, als zunächst angenommen - und Woche 1 der Preseason zeigte das auch der Öffentlichkeit. © getty 13/21 Jones war bereits schnell in seinen Reads, traf präzise Entscheidungen - kann er diesen Prozess fortsetzen? Dann ist durchaus denkbar, dass die Patriots doch noch vor Saisonstart den Quarterback-Tausch vollziehen. © getty 14/21 Stühlerücken im Backfield der Patriots? Nochmal die Patriots, und die Frage: Wie weit kann Rhamondre Stevenson klettern? Der hatte ein sehr gutes Debüt und bekam auch prompt im Training ein paar Snaps mehr. © getty 15/21 Die Patriots spielen traditionell mit einer tiefen Rotation im Backfield, insofern geht es nicht so sehr darum, einen Startplatz zu erobern. Aber Stevenson könnte sich in dieser Preseason zumindest für eine prominentere Rolle in Position bringen. © getty 16/21 Wie weit sind DeVonta Smith und Kyle Pitts? Smith und Pitts kamen als zwei der großen offensiven Difference-Maker in den Draft, beide könnten die Offense der Eagles, respektive Falcons auch schon als Rookie maßgeblich prägen. © getty 17/21 Allerdings: In der Preseason gesehen haben wir bisher beide nicht. Smith war noch angeschlagen, trainiert mittlerweile aber wieder regulär mit, Pitts wurde in Woche 1 rausgehalten. Sehen wir die lange erwarteten Debüts der beiden in Woche 2? © getty 18/21 Kann Trey Lance Boden gutmachen? Lance deutete sein enormes Potenzial in Woche 1 an, hatte aber auch einige Wackler in seinem Spiel, kassierte einige unnötige Sacks. Es geht für Lance darum, zu zeigen, dass er die Offense konstant umsetzen kann. © getty 19/21 Dann könnte Shanahan den QB-Tausch mit deutlich weniger Bauchschmerzen eher früher vollziehen. Garoppolos Trumpf ist aktuell die Erfahrung und die Sicherheit im System - an welchem Punkt reicht das nicht mehr, um Lances Upside auszugleichen? © getty 20/21 Was planen die Texans? Tyrod Taylor scheint den Startplatz sicher zu haben, Rookie-QB Davis Mills übertraf in Woche 1 aber zumindest mal Jeff Driskel deutlich. Gleichzeitig verletzte sich Anthony Miller, und Shaq Lawson spielt noch im 3. Viertel. © getty 21/21 Im prominent besetzten Backfield erhielt David Johnson derweil nur einen Run, Ingram und Burkhead spielten gar nicht. Houston, mit seinem radikal umgekrempelten Kader, bleibt auch vor Woche 2 der Preseason personell ein großes Fragezeichen.

